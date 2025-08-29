Anderlecht wordt in heel Europa door de mangel gehaald: "Ze werden opgegeten"

Anderlecht beleefde donderdagavond een ware nachtmerrie in Athene. Na het 1-1-gelijkspel in het Lotto Park gingen de Brusselaars met lege handen naar huis na een kansloze nederlaag tegen AEK Athene. Daarmee eindigt het Europese avontuur abrupt en is de druk op Besnik Hasi meteen torenhoog.

De Griekse pers spaarde de Brusselaars niet. “Anderlecht is gesmolten in de oven van Nea Filadelfia”, kopte Gazzetta. “De passie, de intelligentie en de vastberadenheid van AEK hebben de tegenstander volledig verbrand. Vanaf de eerste minuut dicteerden de Grieken het tempo, terwijl Anderlecht niet meer dan een toeschouwer leek.”

Vooral het middenveld van paars-wit kreeg er stevig van langs. “De as van Anderlecht werd opgegeten door die van AEK”, stelde Gazzetta scherp. “De wissels van De Cat en Huerta aan de rust zeggen eigenlijk alles.” Ook Sportime klonk genadeloos: “De AEK-spelers waren scherper in alle facetten van het spel. Het had zelfs erger kunnen aflopen voor de Belgen.”

Lees ook... Olivier Deschacht haalt mercato van Olivier Renard helemaal onderuit: "Llansana en Saliba slechte transfers"

Ook lof voor de Grieken was er in overvloed. Fosonline noemde het “zonder twijfel de beste wedstrijd sinds de komst van Marko Nikolic”, terwijl Sport FM schreef: “Athene was onstuitbaar. Met energie, grinta en de steun van het publiek werd Anderlecht voortdurend onder druk gezet. Paars-wit verloor de bal keer op keer op gevaarlijke plekken.”

In eigen land heerste vooral teleurstelling en boosheid. Het Laatste Nieuws was ongenadig: “Anderlecht werd overspoeld door de omstandigheden, op en naast het veld. Geen intensiteit, geen snelheid – toch de stokpaardjes van Hasi. Zéro op de hele lijn. Nog voor september heeft hij zijn eerste grote doel al gemist.”

Verlamming

Het Nieuwsblad vatte het treffend samen: “Anderlecht zal Club Brugge op televisie moeten volgen. Na een billijk gelijkspel thuis, werd paars-wit in Griekenland simpelweg weggeblazen – en dat door een AEK dat helemaal niet onklopbaar is.”

Ook de pijnlijke herhaling van fouten op verplaatsing komt ter sprake. “Anderlecht kan voetballen, dat weten we”, schrijft de krant. “Maar telkens weer die verlamming in uitwedstrijden, telkens weer die schrik. Het falen in Europa, eerst tegen Häcken en nu tegen AEK, gaat nog lang doorwegen.”

Zelfs in meer poëtische bewoordingen klinkt hetzelfde verdict. “De dubbele confrontatie met AEK eindigde als een Griekse tragedie”, klonk het bij de Franstalige pers. “Het eerste duel bracht hoop, maar in Athene kreeg paars-wit de beslissende klap.”

0 reacties
Anderlecht
AEK Athene

