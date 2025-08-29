📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tijdens de wedstrijd tussen AEK Athene en Sporting Anderlecht hebben de Griekse supporters een spandoek onthuld gericht tegen de Brusselse club. Een reactie op de spanningen die vorige week in de Belgische hoofdstad waren ontstaan.

Op donderdag stonden de Paars-Witten tegenover AEK Athene in de OPAP Arena voor de terugwedstrijd van de Conference League play-offs. Niets verliep zoals gepland voor de mannen van Besnik Hasi, ze verloren met 2-0 (3-1 totaal). 

In de tribunes van het stadion schaamden de Griekse supporters zich niet om een wel heel beledigend spandoek te ontrollen. Een spandoek met degoutante woorden.

Lees ook... Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

"We zijn overal in jullie stad geweest, we hebben jullie moeders geneukt in de rosse buurt... en de politie heeft jullie gered voordat we jullie ook neukten", stond erop geschreven.

Deze woorden waren een reactie op de spanningen tussen de supporters die vorige week uitbraken. Ongeveer zestig Atheense hooligans waren gearresteerd op de Grote Markt in Brussel voor de wedstrijd.

Er was ook een confrontatie tussen supporters, maar die werd door de politie onder controle gebracht. De spanning tussen de twee groepen was dus hoog opgelopen. Daarom werd dit spandoek getoond.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene

Meer nieuws

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
5
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
13
Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

10:00
6
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Diawara - Ordonez - Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Diawara - Ordonez - Dolberg

09:30
LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

10:15
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

08:20
3
Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

09:30
Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

08:40
4
Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
2
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
3
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
4
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
12
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
3
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
4
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
11
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
3
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

20:00
1
Nog steeds tickets te koop: Belgische voetbalbond roept op tot steun van Belgian Red Flames

Nog steeds tickets te koop: Belgische voetbalbond roept op tot steun van Belgian Red Flames

07:10
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
9
Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

11:00
Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

19:40
2
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
45
Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

19:00
3
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia P1-0 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 3-2 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 2-2 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 0-1 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 3-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 1-0 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 2-0 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 0-1 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 3-2 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 2-3 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 0-2 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 1-1 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 0-2 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 1-3 Breidablik Breidablik
Servette Servette 1-2* Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 3-3* Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4-1 Rosenborg BK Rosenborg BK

Nieuwste reacties

dbr1609 dbr1609 over Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal cartman_96 cartman_96 over Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen Alex Del Piero Alex Del Piero over Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard Demogorgon Demogorgon over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League DKMA DKMA over 📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene Joe Joe over Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over OH Leuven reageert na historische overwinning in Champions League: "Toen dacht ik: klote" VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out H.J. H.J. over Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved