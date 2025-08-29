📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

Tijdens de wedstrijd tussen AEK Athene en Sporting Anderlecht hebben de Griekse supporters een spandoek onthuld gericht tegen de Brusselse club. Een reactie op de spanningen die vorige week in de Belgische hoofdstad waren ontstaan.

Op donderdag stonden de Paars-Witten tegenover AEK Athene in de OPAP Arena voor de terugwedstrijd van de Conference League play-offs. Niets verliep zoals gepland voor de mannen van Besnik Hasi, ze verloren met 2-0 (3-1 totaal).

In de tribunes van het stadion schaamden de Griekse supporters zich niet om een wel heel beledigend spandoek te ontrollen. Een spandoek met degoutante woorden.



Lees ook... Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

"We zijn overal in jullie stad geweest, we hebben jullie moeders geneukt in de rosse buurt... en de politie heeft jullie gered voordat we jullie ook neukten", stond erop geschreven.

Deze woorden waren een reactie op de spanningen tussen de supporters die vorige week uitbraken. Ongeveer zestig Atheense hooligans waren gearresteerd op de Grote Markt in Brussel voor de wedstrijd.

Er was ook een confrontatie tussen supporters, maar die werd door de politie onder controle gebracht. De spanning tussen de twee groepen was dus hoog opgelopen. Daarom werd dit spandoek getoond.