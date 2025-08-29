Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?
Foto: © photonews

RSC Anderlecht kreeg in Athene niet alleen sportief een klap te verwerken. Mogelijk verliet het ook Griekenland met een geblesseerde Adriano Bertaccini.

Tijdens de returnwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League ging het mis voor Adriano Bertaccini. De jonge aanvaller kwam ongelukkig neer na een duel, maar ging wel door tijdens de match.

Blessure?

Bertaccini, die tijdens de rust ingevallen was, speelde de tweede helft helemaal uit. Volgens Het Laatste Nieuws was het opvallend hoe hij door de vertrekhal van de luchthaven strompelde.

De krant vermoedt dan ook dat Bertaccini wel degelijk geblesseerd is en een tijdje afwezig zal zijn bij Anderlecht. Een nieuwe tegenvaller voor Besnik Hasi en paarswit om de goaltjesdief de komende weken te moeten missen.

Interlandbreak

Wellicht ondergaat de spits de komende dagen de nodige onderzoeken en neemt de club ook geen risico’s, zeker niet gezien de interlandbreak voor de deur staat.

Anderlecht speelt zondag de derby tegen Union SG. Het is uitkijken of Bertaccini in de selectie van Besnik Hasi zal zitten of geblesseerd zal moeten toekijken.

Conference League
Conference League
Anderlecht
AEK Athene
Adriano Bertaccini

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia P1-0 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 3-2 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 2-2 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 0-1 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 3-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 1-0 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 2-0 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 0-1 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 3-2 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 2-3 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 0-2 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 1-1 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 0-2 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 1-3 Breidablik Breidablik
Servette Servette 1-2* Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 3-3* Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4-1 Rosenborg BK Rosenborg BK

