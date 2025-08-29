Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

RSC Anderlecht kreeg in Athene niet alleen sportief een klap te verwerken. Mogelijk verliet het ook Griekenland met een geblesseerde Adriano Bertaccini.

Tijdens de returnwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League ging het mis voor Adriano Bertaccini. De jonge aanvaller kwam ongelukkig neer na een duel, maar ging wel door tijdens de match.

Blessure?

Bertaccini, die tijdens de rust ingevallen was, speelde de tweede helft helemaal uit. Volgens Het Laatste Nieuws was het opvallend hoe hij door de vertrekhal van de luchthaven strompelde.



De krant vermoedt dan ook dat Bertaccini wel degelijk geblesseerd is en een tijdje afwezig zal zijn bij Anderlecht. Een nieuwe tegenvaller voor Besnik Hasi en paarswit om de goaltjesdief de komende weken te moeten missen.

Interlandbreak

Wellicht ondergaat de spits de komende dagen de nodige onderzoeken en neemt de club ook geen risico’s, zeker niet gezien de interlandbreak voor de deur staat.

Anderlecht speelt zondag de derby tegen Union SG. Het is uitkijken of Bertaccini in de selectie van Besnik Hasi zal zitten of geblesseerd zal moeten toekijken.