Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

De tijd begint te dringen voor Anderlecht. Maandag sluiten de transfermarkten in de grote competities en paars-wit moet dringend verkopen. Door de misgelopen Europese campagne ontbreekt een cruciale bron van inkomsten, waardoor de druk op het bestuur en sportief directeur Olivier Renard toeneemt.

Mario Stroeykens staat daarbij helemaal bovenaan het lijstje. De 20-jarige aanvaller heeft nog maar een jaar contract en dreigt volgende zomer gratis de deur uit te wandelen. Een verkoop in de komende dagen is dus niet alleen wenselijk, maar bijna noodzakelijk om verlies te vermijden.

Volgens Duitse bronnen heeft RB Leipzig zijn naam al langer op de radar. Het Duitse topteam, dat deze week Xavi Simons voor 60 miljoen euro aan Tottenham verkocht, zoekt één of meerdere aanvallende versterkingen. Voorlopig heeft Leipzig echter nog geen rechtstreeks contact gehad met Anderlecht over Stroeykens.



RB Leipzig nam nog geen contact op met Anderlecht

De interesse van Leipzig dateert al van juli, maar Stroeykens kende sindsdien een moeilijke maand. Hij verloor zijn basisplaats en werd in augustus slechts één keer in de basis gedropt, in de uitmatch tegen Sheriff Tiraspol. Coach Besnik Hasi lijkt momenteel andere keuzes te maken, wat een vertrek van de jeugdproduct logischer maakt.

Voor Anderlecht is het financiële plaatje duidelijk. Zonder Europese inkomsten en met zomerse uitgaven van meer dan 18 miljoen euro moet er dringend geld binnenkomen. Stroeykens is, samen met Kasper Dolberg, één van de weinige spelers met een reële marktwaarde.

Alles zal afhangen van de komende dagen. Als Leipzig of een andere club niet snel doorduwt, dreigt Anderlecht zijn kans te missen. En dat zou niet alleen een financiële domper zijn, maar ook een nieuwe blamage voor het sportieve beleid in het Lotto Park.