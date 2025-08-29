"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene
RSC Anderlecht ging met 2-0 onderuit in Athene. En dus is het crisis in het Lotto Park. Niet onze woorden, maar die van Besnik Hasi zelf. Het zal zaak zijn om de zware domper zo snel mogelijk te boven te komen.

Het is nog geen leuk seizoen geweest voor Besnik Hasi als coach van RSC Anderlecht. In de competitie haalden ze weliswaar al 9 op 12, maar ook daar waren er soms twijfels bij de manier van spelen.

En Europees werd in de Europa League al een blamage geleden tegen Häcken. Tegen AEK Athene mocht het dan ook niet verkeerd lopen, maar dat deed het wel. In Griekenland werd het 2-0, na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd.

IN de thuiswedstrijd (of in de matchen tegen Häcken) had Anderlecht beter moeten doen. Dan stonden ze nu in een Europese League Phase, mogen we alleen maar vermoeden. "We hebben het niet in deze wedstrijd verloren, dat Europees ticket", aldus Besnik Hasi over de zaak bij Sporza.

Zondag moet Anderlecht tegen Union SG

"Ja, het is crisis. Die is er altijd als je een doelstelling niet bereikt. Financieel kon de Europese campagne de club helpen. En ook heel wat spelers hadden progressie kunnen maken."

Aan RSC Anderlecht om de komende dagen de rug te rechten en er tegen Union SG zondag te staan. Anders zou het een nieuwe tik incasseren, zeker ook naar de supporters toe.

