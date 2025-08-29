Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Anderlecht beleefde een gitzwarte avond in Athene. De Europese droom van paars-wit spatte uiteen na een pijnlijke uitschakeling tegen AEK, in een wedstrijd waarin het nooit echt zijn niveau haalde.

Op het veld liep het mis vanaf de eerste minuut. “Dit is een grote ontgoocheling voor iedereen, van de spelers tot de staf tot de supporters”, zuchtte Thorgan Hazard na afloop bij Het Nieuwsblad.

“Op basis van de match vandaag is de kwalificatie verdiend voor hen. Al is het verschil in kwaliteit tussen de heenmatch en vandaag bij ons moeilijk te begrijpen. Zeker hoe we deze match hebben aangepakt. We waren nergens.”

De omstandigheden maakten het er niet gemakkelijker op. In een kolkend stadion probeerde Anderlecht stand te houden, maar het liet zich te gemakkelijk terugdringen. “Ik denk niet dat we met angst aan de wedstrijd begonnen”, zei Hazard. “De coach had ons goed voorbereid op de atmosfeer hier. Maar we hebben compleet het tegenovergestelde gedaan van wat we moesten doen. We lieten hen te veel spelen en hebben ze niet onder druk gezet.”

Vanin de zetel naar Club Brugge kijken

Het contrast met de heenwedstrijd in Brussel kon niet groter zijn. Toen toonde Anderlecht lef en energie, nu kwam er nauwelijks gevaar. “We konden gewoon geen kansen creëren”, erkende Hazard. “En dat is pijnlijk, want kwalitatief moesten we zeker niet onderdoen voor hen. Dat hebben we gezien in de heenmatch.”

De uitschakeling voelt extra zuur omdat rivalen Club Brugge en Union wél hun Champions League-loting mochten meemaken. “Uiteraard is dat pijnlijk”, gaf Hazard toe. “Wij moeten nu vanuit de zetel toekijken. Maar we hebben geen tijd om bij de pakken te blijven zitten. We moeten ons concentreren op de twee doelstellingen die ons nog resten.”

Die herfocus zal meteen nodig zijn, want zondag wacht de stadsderby tegen Union. “We moeten deze misstap snel te boven komen”, besloot Hazard. “Samen blijven als groep en reageren. In de competitie ging het tot nu toe niet slecht, en dat moeten we doortrekken. Zondag is de perfecte kans om te tonen dat we sterker terugkomen.”

