En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek"

En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De teleurstelling bij de supporters van Anderlecht is compleet. De uitschakeling in Europa zorgt voor woede in de tribunes en druk op zowel coach Besnik Hasi als het bestuur. De fans eisen antwoorden, en zondag in de derby tegen Union kan de sfeer nog verder kantelen.

Hasi beseft dat de kritiek hard zal zijn, maar toont zich nederig. “Ik heb alle begrip voor de kritiek die zal komen", zegt hij. “Als je op Anderlecht een doelstelling niet haalt, dan kun je spreken van een crisis. Dat moeten we niet verstoppen.”

Volgens Hasi ligt de oorzaak van de uitschakeling niet enkel bij de terugmatch. “We hadden beter moeten doen tegen BK Häcken en ook tegen Sheriff Tiraspol. Thuis tegen AEK moesten we minstens met twee goals verschil winnen. Dat hebben we niet goed gedaan", klinkt het kritisch.

Lees ook... Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

Vreemde aanpak van de match?

De nederlaag is extra pijnlijk omdat het bestuur tot voor kort nog vertrouwen toonde in de coach. “Deze uitschakeling komt hard aan", aldus Hasi. “Maar we moeten samen blijven als groep. Zondag tegen Union moeten we antwoorden en laten zien dat we deze klap verwerkt hebben.”

Toch blijven er vragen over de aanpak in Athene. Supporters en analisten hekelen het gebrek aan pressing en agressie. Hasi verdedigt zijn keuzes: “We waren de eerste helft helemaal niet mee. We waren slordig, onze pressing was niet goed. En bij de 2-0 verdedigden we veel te zwak. Dan sta je meteen met je rug tegen de muur.”

De derby tegen Union wordt nu meer dan ooit een sleutelmatch. Alleen een sterke prestatie kan de druk op Hasi en zijn spelers even verlichten, al lijkt de onrust bij paars-wit voorlopig nog lang niet voorbij.

13 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Besnik Hasi

Meer nieuws

Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

14:24
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
18
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Stroeykens - Lammens - Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Stroeykens - Lammens - Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

14:24
📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

09:00
8
KAS Eupen haalt nieuwe middenvelder in huis met ervaring in de Ligue 1

KAS Eupen haalt nieuwe middenvelder in huis met ervaring in de Ligue 1

14:15
Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
10
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
25
Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club

Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club

14:00
6
Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

12:20
SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent?

SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent?

13:50
1
Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar

Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar

13:33
13
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

10:00
28
KV Kortrijk komt met opmerkelijk project voor eerste bekerwedstrijd

KV Kortrijk komt met opmerkelijk project voor eerste bekerwedstrijd

13:10
1
STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

12:50
Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

08:20
5
Invloedrijk Nederlands journalist begrijpt situatie Belgisch toptalent niet: "Visieloos"

Invloedrijk Nederlands journalist begrijpt situatie Belgisch toptalent niet: "Visieloos"

12:40
2
Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

12:00
3
Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

11:20
12
Mag Rudi Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

Mag Rudi Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

10:50
2
Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

11:00
5
LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

10:15
José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

10:31
6
Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

09:30
7
Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

08:40
6
Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
3
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
4
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
1
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
6
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
13
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia P1-0 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 3-2 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 2-2 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 0-1 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 3-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 1-0 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 2-0 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 0-1 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 3-2 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 2-3 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 0-2 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 1-1 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 0-2 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 1-3 Breidablik Breidablik
Servette Servette 1-2* Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 3-3* Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4-1 Rosenborg BK Rosenborg BK

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar Vital Verheyen Vital Verheyen over Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus filip hendrix filip hendrix over Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club CCpl CCpl over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben GertjeFCB GertjeFCB over En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek" trivece trivece over SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent? Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene Stefaan_82 Stefaan_82 over José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?) Soloria Soloria over Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd Vital Verheyen Vital Verheyen over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved