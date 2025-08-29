En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek"

De teleurstelling bij de supporters van Anderlecht is compleet. De uitschakeling in Europa zorgt voor woede in de tribunes en druk op zowel coach Besnik Hasi als het bestuur. De fans eisen antwoorden, en zondag in de derby tegen Union kan de sfeer nog verder kantelen.

Hasi beseft dat de kritiek hard zal zijn, maar toont zich nederig. “Ik heb alle begrip voor de kritiek die zal komen", zegt hij. “Als je op Anderlecht een doelstelling niet haalt, dan kun je spreken van een crisis. Dat moeten we niet verstoppen.”

Volgens Hasi ligt de oorzaak van de uitschakeling niet enkel bij de terugmatch. “We hadden beter moeten doen tegen BK Häcken en ook tegen Sheriff Tiraspol. Thuis tegen AEK moesten we minstens met twee goals verschil winnen. Dat hebben we niet goed gedaan", klinkt het kritisch.



Lees ook... Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

Vreemde aanpak van de match?

De nederlaag is extra pijnlijk omdat het bestuur tot voor kort nog vertrouwen toonde in de coach. “Deze uitschakeling komt hard aan", aldus Hasi. “Maar we moeten samen blijven als groep. Zondag tegen Union moeten we antwoorden en laten zien dat we deze klap verwerkt hebben.”

Toch blijven er vragen over de aanpak in Athene. Supporters en analisten hekelen het gebrek aan pressing en agressie. Hasi verdedigt zijn keuzes: “We waren de eerste helft helemaal niet mee. We waren slordig, onze pressing was niet goed. En bij de 2-0 verdedigden we veel te zwak. Dan sta je meteen met je rug tegen de muur.”

De derby tegen Union wordt nu meer dan ooit een sleutelmatch. Alleen een sterke prestatie kan de druk op Hasi en zijn spelers even verlichten, al lijkt de onrust bij paars-wit voorlopig nog lang niet voorbij.