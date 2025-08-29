Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De uitschakeling in Europa hakt er stevig in bij Anderlecht. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Paars-wit moet op zoek naar alternatieve inkomsten en lijkt daardoor sneller bereid om sterkhouders te laten vertrekken.

Eén van die namen is Kasper Dolberg. De Deense spits staat in de belangstelling van Celtic, dat na de uitschakeling in de Champions League-voorronde zijn ploeg wil versterken voor de Europa League. Coach Brendan Rodgers ziet Dolberg als de ideale vervanger mocht Adam Idah vertrekken.

De eerste contacten zijn gelegd, maar een officieel bod ligt er nog niet. Volgens Het Nieuwsblad wil Celtic rond de 10 miljoen euro plus bonussen bieden. Dat is een bedrag dat moeilijk te negeren valt nu Anderlecht de miljoenen van Europees voetbal moet missen.

Lees ook... Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Sportieve aderlating

Dolberg is met vier Europese goals en één competitietreffer dit seizoen opnieuw een sleutelspeler. In totaal staat hij al op 44 goals en 7 assists in het shirt van paars-wit. Zijn contract loopt nog tot 2027, maar de druk om te verkopen neemt toe.

De situatie doet denken aan de transfer van landgenoot Kasper Schmeichel, die een jaar geleden de overstap maakte naar Celtic. Voor Dolberg kan eenzelfde scenario zich nu herhalen als de onderhandelingen in de komende dagen in een stroomversnelling komen.

Met de Schotse transfermarkt die maandag om middernacht sluit, tikt de klok. Bij Anderlecht beseffen ze dat de komende dagen cruciaal worden om te beslissen of Dolberg blijft… of vertrekt.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Kasper Dolberg

Meer nieuws

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Dolberg

07:20
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
4
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
1
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
3
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
8
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
2
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
4
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
8
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
3
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

20:00
1
Nog steeds tickets te koop: Belgische voetbalbond roept op tot steun van Belgian Red Flames

Nog steeds tickets te koop: Belgische voetbalbond roept op tot steun van Belgian Red Flames

07:10
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
8
Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

11:00
Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

19:40
2
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
44
Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

19:00
2
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2
Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

18:00
7
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
2
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
1
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
9
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia P1-0 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 3-2 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 2-2 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 0-1 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 3-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 1-0 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 2-0 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 0-1 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 3-2 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 2-3 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 0-2 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 1-1 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 0-2 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 1-3 Breidablik Breidablik
Servette Servette 1-2* Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 3-3* Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4-1 Rosenborg BK Rosenborg BK

Nieuwste reacties

--KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" YoniVL YoniVL over Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde Canard-i Canard-i over Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg Swakke25 Swakke25 over Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen TRIKKE TRIKKE over Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken" trivece trivece over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' Atletico1988 Atletico1988 over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene Obiku Obiku over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Wesl Wesl over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out My-T Vekkie My-T Vekkie over Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved