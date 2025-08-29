Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

De uitschakeling in Europa hakt er stevig in bij Anderlecht. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Paars-wit moet op zoek naar alternatieve inkomsten en lijkt daardoor sneller bereid om sterkhouders te laten vertrekken.

Eén van die namen is Kasper Dolberg. De Deense spits staat in de belangstelling van Celtic, dat na de uitschakeling in de Champions League-voorronde zijn ploeg wil versterken voor de Europa League. Coach Brendan Rodgers ziet Dolberg als de ideale vervanger mocht Adam Idah vertrekken.

De eerste contacten zijn gelegd, maar een officieel bod ligt er nog niet. Volgens Het Nieuwsblad wil Celtic rond de 10 miljoen euro plus bonussen bieden. Dat is een bedrag dat moeilijk te negeren valt nu Anderlecht de miljoenen van Europees voetbal moet missen.



Sportieve aderlating

Dolberg is met vier Europese goals en één competitietreffer dit seizoen opnieuw een sleutelspeler. In totaal staat hij al op 44 goals en 7 assists in het shirt van paars-wit. Zijn contract loopt nog tot 2027, maar de druk om te verkopen neemt toe.

De situatie doet denken aan de transfer van landgenoot Kasper Schmeichel, die een jaar geleden de overstap maakte naar Celtic. Voor Dolberg kan eenzelfde scenario zich nu herhalen als de onderhandelingen in de komende dagen in een stroomversnelling komen.

Met de Schotse transfermarkt die maandag om middernacht sluit, tikt de klok. Bij Anderlecht beseffen ze dat de komende dagen cruciaal worden om te beslissen of Dolberg blijft… of vertrekt.