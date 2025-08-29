Olivier Deschacht haalt mercato van Olivier Renard helemaal onderuit: "Llansana en Saliba slechte transfers"

Na de pijnlijke uitschakeling tegen AEK Athene in de play-offs van de Conference League heeft Anderlecht-legende en analist Olivier Deschacht harde woorden over voor het sportieve beleid van paars-wit. Volgens hem ligt de kern van het probleem bij de samenstelling van de selectie.

“Anderlecht heeft gewoon geen as, dat is een pijnlijke vaststelling”, klonk het bij Sporza. De analist spaarde zijn kritiek niet na de 2-0-nederlaag in Griekenland. “Het is gewoon een gebrek aan kwaliteit. De Cat heeft geen ervaring, daar kan hij niks aan doen. Llansana ontgoochelt me al weken."

"En Kana… met alle respect, maar dat is een verdedigende middenvelder die het moeilijk had bij Kortrijk en nu moet hij centraal achterin het schip rechthouden. Als Hasi en Biglia gisteren hadden meegedaan, had Anderlecht gewoon gewonnen, denk ik.”



Ook bij de tegengoals zag Deschacht een gebrek aan ervaring en organisatie. “Men steekt de eerste goal op Angulo, maar die staat daar om acties te maken. De Cat en Llansana hadden de reflex niet om posities in te nemen voor het geval hij de bal zou verliezen. Dat is metier en ervaring. Pijnlijk om vast te stellen.”

Daarnaast legt de voormalige verdediger de vinger op de wonde wat betreft het transferbeleid van sportief directeur Olivier Renard. “Ze hebben gekocht, maar met Saliba en Llansana slechte transfers gedaan."

"Die kwamen voor het verdedigende compartiment, maar staan daar gewoon. Ze hebben weinig comfort aan de bal en verbergen zich soms in moeilijke situaties. Saliba speelde twee wedstrijden en dat was verschrikkelijk.”