Neen, overtuigend was het allerminst: Rode Duivels met een gelukje naar levensbelangrijke driepunter

Opdracht volbracht. De Rode Duivels hebben er drie punten kunnen bijschrijven op weg naar het EK 2024 in Duitsland. Maar van harte ging het niet in Bakoe.

Alle hens aan dek voor de Rode Duivels in de Dalga Arena in Bakoe. Het veld was niet feilloos zoals vooraf werd aangegeven en in het verleden werd al pijnlijk puntenverlies geleden op bezoek bij Azerbeidzjan. Dat mocht nu absoluut niet voorvallen.

Gelukje Carrasco

Zonder Courtois stond Koen Casteels in doel bij de Rode Duivels, voorin kreeg Romelu Lukaku aanvankelijk Carrasco en Bagayoko rond zich. Trossard nam een plekje in op het middenveld in de plaats van Kevin De Bruyne.

Van harte ging het lange tijd allerminst voor de Rode Duivels, maar gewonnen werd uiteindelijk wel. Vijf minuten voor tijd was het Yannick Carrasco die voor de drie punten zorgde voor de Belgen. Op een afgeweken schot weliswaar.

© photonews

© photonews

Met een gelukje 0-1 voorkomen, dat moet vertrouwen geven? Welnee, ook in de tweede helft was het wachten op gevaar én zelfs opletten voor af en toe dreigende Azeri. Doku bracht wat intensiteit en dribbels bij met zijn invalbeurt, maar de gelijkmaker was eigenlijk dichterbij dan de 0-2.

Overtuigen deden de Rode Duivels dus allerminst. Maar inpakken en wegwezen is ook een gave. Met 10 op 12 en een thuiswedstrijd tegen Estland voor de boeg mogen de koffers voor Duitsland al zo goed als gepakt worden.