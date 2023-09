Hebben we dit allemaal gemist? 'Rode Duivel geblesseerd van het veld in Azerbeidzjan'

De Rode Duivels wonnen met 0-1 op Azerbeidzjan. Dinsdag wacht de volgende opdracht tegen Estland al.

De omstandigheden waren verre van ideaal om een stevige pot voetbal te krijgen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan.

Meer dan vierduizend kilometer van huis hadden de Rode Duivels het duidelijk moeilijk op de bescheiden grasmat van Bakoe, maar er werd wel gedaan wat er moest gedaan worden en dat is de match winnen.

Met een gerust gevoel dus richting de match van dinsdag tegen Estland. Volgens 7Dimanche, de Waalse tegenhanger van De Zondag, stapte er echter een Rode Duivel geblesseerd van het veld tegen Azerbeidzjan.

Dat heeft dan vrijwel niemand opgemerkt. “Enige minpuntje was dat Trossard, die slechts een schim van zichzelf was, met een spierblessure werd vervangen”, klinkt het bij het medium.

Tedesco had op zijn persconferentie al gezegd dat Kevin De Bruyne onvervangbaar was. Het is uitkijken wie hij tegen Estland de rol van nummer 10 zal geven als Leandro Trossard ook al niet beschikbaar is.