"Ontnuchterend": Imke Courtois schuwt de harde woorden niet voor zwakke Duivels

De Rode Duivels wonnen met 0-1 in Azerbeidzjan. Daarmee is al het positieve misschien wel meteen verteld. Ook Imke Courtois zag de Belgen niet echt schitteren.

Imke Courtois keek nochtans enorm uit naar de Rode Duivels, omdat het al enkele maanden geleden was sinds de vorige keer. Bovendien maakten de Belgen in hun eerste interlands onder Tedesco toch wel de nodige indruk.

"Ik keek er echt naar uit en zat al van half drie klaar", aldus Imke Courtois in De Zondag. "Sinds de match tegen Duitsland dacht ik opnieuw aan attractief voetbal bij de Belgen. De jeugd die dingen durft te ondernemen."

Afspiegeling

En dan viel de wedstrijd tegen volgens Courtois. "Het was een ontnuchtering. Ik was blij dat Max voor de nodige animatie heeft gezorgd", verwees ze naar haar pasgeboren zoontje. Hij zorgde voor de nodige animo in de huiselijke sfeer en dat was voldoende om toch een interessante namiddag te hebben.

Verder dan de drie punten zag Courtois zelf ook weinig positieve dingen, al zag ze ook een paar lichtpuntjes. "Maar het doelpunt was de perfecte afspiegeling van de wedstrijd", vond ze ook nog.