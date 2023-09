Toby Alderweireld heeft enorm specifieke kennis ter zake en laat zich op die basis uit over opgave van Rode Duivels

Met zijn kennis ter zake is Toby Alderweireld één van de best geplaatste mensen om het over de opgave te hebben waar de Rode Duivels voor stonden. De Antwerp-speler heeft het immers allemaal zelf meegemaakt, die vervelende verplaatsingen naar kleine voetballanden.

Enkel het resultaat valt te onthouden van de interland tegen Azerbeidzjan, is ook de teneur bij Alderweireld op VTM. "Als groep zijnde weet je dat deze vervelende missie geslaagd is en is het focussen op dinsdag. Er zal echt weinig gedebriefd worden. Het is gewoon blij zijn met de drie punten. Die klik maak je heel snel."

Alderweireld onderstreept nog eens hoe het geen ideale omstandigheden waren. "Het was een slecht veld, de spelers hadden een lange reis in de benen." Hoe vat hij dat zelf op als international, die uitwedstrijden tegen voetbaldwergen? "We weten dat het erbij hoort. Je moet professioneel zijn en goed beginnen."

© photonews

Slecht van start gaan, is problemen zoeken. "Achter de feiten aanlopen is echt moeilijk. Je probeert het dus echt goed te doen, maar dat is gewoon lastig." De kwaliteiten om het verschil te maken zijn er, zeker op bepaalde posities. "Op links hebben we enorme weelde, maar dit is een heel moeilijke wedstrijd om je te laten zien."

Ondanks het feit dat de Rode Duivels geen geweldige prestatie achter de rug hebben, ziet Alderweireld de nabije toekomst wel positief in. "Iedereen kent nu zijn situatie in zijn club. Het kan alleen maar in positieve zin evolueren richting de volgende interlandperiode."