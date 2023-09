Vervanger Courtois hamert erop dat het beter moet en daar is reden voor: "Neen, Thibaut heeft geen bericht gestuurd"

De perikelen rond zijn persoon zijn nog niet opgelost, maar door de blessure van Thibaut Courtois moest er sowieso een vervanger opdraven tegen Azerbeidzjan. Dat was Koen Casteels en die hield netjes de nul.

Al moest de man die in de Bundesliga keept wellicht meer werk opknappen dan verwacht. "Op papier is dit niet de moeilijkste tegenstander in de groep", is Casteels realistisch tegenover Sporza. "Op een heel moeilijk veld zie je dan wel dat zij veel engagement hadden, heel agressief speelden en wij moeilijkheden hadden om te voetballen."

Dan kan het gebeuren dat hier en daar een kans wordt weggegeven. Niet prettig als het in de combinatie er moeilijk door geraken is. "Als je snel begint te combineren in één tijd, springt er hier en daar wel eens een bal weg, waardoor we meer balverlies hadden. We moeten zeggen dat er heel veel dingen waren die beter konden."

Al gaan misschien niet alle landen in Azerbeidzjan winnen. Voor Casteels was het eens toeleven naar een interland als de man onder de lat. "Het is natuurlijk anders als je weet dat je gaat spelen. Neen, Thibaut heeft me geen bericht gestuurd, maar dat hoeft ook niet."

Casteels keept in principe ook tegen Estland en dan zal het beter moeten, waarschuwt hij. "Dinsdag is het een thuismatch: we kennen het stadion, we kennen de grasmat. We zullen dan beter voetbal moeten brengen om de drie punten thuis te houden. Nu goed recupereren en dinsdag vol voor de drie punten gaan."