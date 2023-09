Primeur voor City-speler maar verrassende uitslag voor Engeland én Italië, Zweden tankt moed in groep van België

Het was heus niet enkel België dat aan de bak moest voor een belangrijke interland. Ook Zweden, Italië en Engeland kwamen in actie in de EK-kwalificatiematchen.

Oekraïne - Engeland 1-1

De grootste verrassing tijdens dit avondje interlands is het feit dat Engeland in groep C niet voorbij Oekraïne geraakte. Zinchenko zorgde in Polen zelfs voor 1-0, maar zijn voormalige ploegmaat Kyle Walker maakte zijn eerste doelpunt ooit voor de Engelse nationale ploeg. Engeland leed wel voor het eerst puntenverlies.

Noord-Macedonië - Italië 1-1

Nog in dezelfde groep was het interessant om in de gaten te houden hoe het de Italianen verging tegen Noord-Macedonië. Immobile brak alvast kort na rust de ban. In de slotfase maakte Bardhi gelijk. Daardoor blijft Italië drie punten achter Oekraïne staan en negen punten achter leider Engeland.

Estland - Zweden 0-5

In groep F, de EK-kwalificatiegroep waar België met 10 punten de dans leidt, mag Zweden ook terug een klein beetje hoop koesteren. Het blikte Estland in dankzij de doelpunten van Gyökeres, Kusulevski, Isak, Quaison en Claesson. Zweden heeft wel nog altijd een achterstand van vier punten op leiders België en Oostenrijk.