Estland is volgende tegenstander van Rode Duivels: "Ik verwacht drie wijzigingen"

De Rode Duivels boekten zaterdag een zuinige zege tegen Azerbeidzjan. Ook Estland moet dinsdag voor de bijl gaan.

Het was met de hakken over de sloot, maar de Rode Duivels deden wel wat ze moesten doen in Bakoe: winnen van Azerbeidzjan en de drie punten mee naar huis brengen.

Ook tegen Estland, dinsdag in eigen huis, telt er maar één ding en dat is winnen. Al willen de toeschouwers graag ook goed voetbal en meer dan één doelpuntje zien.

Voor analist Philippe Albert moet er wat geschoven worden in het basiselftal dat bondscoach Domenico Tedesco in de wei stuurde. “Ik verwacht dinsdag drie wijzigingen”, laat hij weten bij de RTBF. Doku en Lukebakio in het basiselftal brengen en nog een oplossing vinden voor Tielemans. Het is uitkijken of Tedesco hier dinsdag in meegaat.

“Doku moet starten omdat het veld groter is. Yannick Carrasco, ik zou hem graag aan het werk zien achter de spits om Lukebakio of Bakayoko op rechts te hebben. Ik zou kijken wat je doet met Tielemans, want hij had het lastig en zijn gebrek aan ritme was opvallend, ook al doet dat niets af aan zijn kwaliteiten. Hij werd goed bijgestaan door Onana.”