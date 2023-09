Marc Degryse deelt een compliment uit, maar kan er ook zijn ogen niet voor sluiten: "Vrolijk word je hier niet van"

Geen vrolijke Marc Degryse dit weekend. Er kan nog wel een compliment af, maar het is nu niet dat de voormalige international zich geamuseerd heeft door naar Azerbeidzjan - België te kijken.

Degryse zag de bui al hangen, moest hij bekennen bij VTM. "Ik had vooraf al het gevoel: dit wordt een vervelende wedstrijd voor de spelers om te spelen en voor ons om naar te kijken en te analyseren. Hier kan je geen zware conclusies uit trekken. Dat was twintig-dertig jaar geleden zo bij zulke wedstrijden en dat zal de volgende tien-twintig jaar zo blijven."

Voor een positief verhaal is Degryse in de geschiedenisboeken gedoken. "De laatste keer dat we een kwalificatiematch voor een EK of WK verloren, was in 2015 tegen Wales. Dat is al acht jaar geleden. Dat betekent dat we het al die kwalificatieronden prima gedaan hebben tegen die kleine landen. Dat verdient een compliment."

De tweede helft was nog slechter dan de eerste

Ook in Azerbeidzjan werd niet in de val getrapt. "De spelers doen hun job, maar vrolijk word je hier niet van. Het is inpakken en wegwezen. De tweede helft was zelfs nog slechter dan de eerste. Minder scherp, minder op zoek naar een tweede doelpunt. Het eerste half uur na rust was het vooral Azerbeidzjan dat beter ging voetballen."