Jan Mulder is héél erg duidelijk over zijn kritiek op de Rode Duivels, Degryse zoekt hopeloos mee naar een verklaring

Een bepaald punt van kritiek op de Rode Duivels mag er wel zijn, stelt Jan Mulder. Dan gaat het niet eens over het spektakelarme vertoon in Azerbeidzjan, maar wel over het feit dat de defensie toch enkele keren in verlegenheid werd gebracht.

Met een krappe voorsprong op het bord hebben de Belgen toch een risico genomen. "Ineens een bal die binnenvalt: tot een minuut voor tijd kon dat zomaar. Je mag wel een kleine opmerking maken ten aanzien van de defensie", aldus Jan Mulder op VTM. "Er waren een paar foutjes hier en daar. Defensief kan je hier wel iets op aanmerken."

Vooral aan de rechterkant was het soms alle zeilen bijzetten. "Castagne heeft weinig minuten in de benen en was niet echt overtuigend. Faes speelt in de Championship. Op internationaal niveau kun je dat niet altijd wegstoppen", meent Marc Degryse. "Ze hadden het moeilijk, maar waarom? Als ze hun niveau halen, zijn ze op zich wel oké."

'Zinneloze' partij voor Rode Duivels

In elk geval is het volgens de analist niet nodig om spelers te straffen op basis van zaterdagavond. Daarvoor was het misschien een te 'zinneloze' partij. "Je kunt op basis van deze wedstrijd niet zeggen dat de ene speler mislukt is of dat de andere speler niet verdient om nog te spelen. Dat doe je niet na zo'n wedstrijd."