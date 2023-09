Jan Mulder dook op in 'Make up your Mind', Marc Degryse kan lach niet inhouden

In de omkadering rondom de wedstrijd tussen Azerbeidzjan en de Rode Duivels ging het ook even over een amusementsprogramma op VTM. En daar werd hartelijk mee gelachen.

Jan Mulder was vrijdagavond te zien geweest in 'Make up your Mind', een programma dat uiteindelijk werd gewonnen door Sammy Mehdi. Mulder was er te zien als Joanna Golddigger, een verwijzing naar zijn vrouw Johanna. Respect In het eenmalige programma werden bekende mensen omgetoverd tot dragqueen. "Ik zag dat die mensen vervolgd worden op straat en wou een ‘voorbeeldig’ standpunt innemen", aldus Mulder over de hele zaak. Ondertussen hield Marc Degryse het al niet meer droog in de studio's. Hij kon zijn lach niet inhouden bij de hele zaak. "Maar echt: 10 op 10. Respect dat hij dit durft doen", aldus nog Degryse over de hele zaak.