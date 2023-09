Jan Mulder heeft duidelijke boodschap voor Toby Alderweireld

Toby Alderweireld stopte eerder dit jaar verrassend als speler bij de nationale ploeg. Jan Mulder had hier een opmerkelijke boodschap over voor Alderweireld.

Toby Alderweireld was zaterdag te gast bij VTM als analist voor de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Azerbeidzjan en België. In de voorbeschouwing werd gevraagd waarom Alderweireld nu eigenlijk niet gewoon bleef spelen bij de Rode Duivels.

"Als ik iets doe, wil ik het 100% goed doen. Soms voel ik dat die rust nodig is. Dat is de reden om niet mee die lange reis te maken. Om fit te zijn voor Westerlo op vrijdag en later Barcelona", vertelde hij in de studio van VTM.

Daarna gaf Alderweireld prijs dat hij er misschien volgend jaar terug kan staan. "Ik wil me nu volledig focussen op Antwerp, maar als de ploeg me nodig heeft... Misschien volgend jaar."

Jan Mulder dacht er meteen ook het zijne over: "Al die reizen naar die kleine landen... Je moet gewoon op het grote podium binnenkomen", verwees hij heel duidelijk naar de deelname van Mega Toby op het EK in Duitsland.