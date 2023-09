Zeer positieve Rode Duivel gaat helemaal niet mee in het verhaal: "Dat is een groot woord"

Positief zijn, dat zat er vooral onder de vorige bondscoach ingebakken bij de Rode Duivels. Ook nu is het soms nog naar een halfvol glas kijken, eerder dan naar een halfleeg glas.

De analyse van velen in het Duivelse kamp wordt ook door Amadou Onana gedeeld: veel kansen bij mekaar gevoetbald, maar de match niet doodgemaakt. Neemt niet weg dat het in het slot toch wat met dichtgeknepen billen voetballen was. Is het dan de zege van de opluchting geworden in Azerbeidzjan?

"Opluchting, dat is een groot woord", wil Onana het zo in een reactie bij Sporza niet omschrijven. "Het is belangrijk dat we de nul konden houden. Het was een moeilijke wedstrijd, op een zeer moeilijk bespeelbaar veld. Ik ben tevreden met wat we gedaan hebben."

We vonden de aanvallers tussen de linies

"Ik vind dat we ons spel goed beheerst hebben", vervolgt de weinig kritische middenvelder. "We vonden de aanvallers goed tussen de linies." Al kan hij ook niet voorbij aan het feit dat de Belgen desondanks slechts één keer scoorden. "We missen een beetje finesse in de laatste zone van het veld."

Over Azerbeidzjan hoeft niet neerbuigend gedaan worden, haalde Onana ten slotte nog aan. "Het was een respectabele tegenstander. Ze hebben goed in blok verdedigd en ons soms wat problemen bezorgd. In de tweede helft lag de intensiteit bij beide ploegen lager."