Carrasco haalt zijn gram na bewogen dagen in het oog van de storm en verwijst meteen naar legendarische vedette

Wat een bewogen dagen zijn het geweest voor Yannick Carrasco. Met zijn transfer naar Al-Shabab en een persconferentie hierover die de wenkbrauwen deed fronsen, stond hij in het oog van de storm. Hij haalde wel zijn gram met een lucky 0-1 in Azerbeidzjan.

Zijn deviatie die leidde tot het enige doelpunt in de EK-kwalificatiematch mag zo toch omschreven worden. "Zo scoorde Pippo Inzaghi zijn goals. Dit is een Pippo Inzaghi-doelpunt", grijnst Carrasco tijdens zijn reactie achteraf voor de microfoon van Gilles De Bilde (VTM).

Tijdens de carrière van de Italiaanse spits was het dan wel telkens de bedoeling om te scoren. Dat was bij Carrasco in Azerbeidzjan minder het geval. "Ik wou diep lopen. Ik zag dat Johan Bakayoko ging schieten. Ik zette mijn voet en met geluk ging de bal aan de andere kant van de keeper binnen", bleef de doelpuntenmaker eerlijk.

Geen topmatch van Rode Duivels

"Ik ben toch blij om hier te kunnen winnen, want zo'n wedstrijd is nooit gemakkelijk. Het was geen topmatch van de ploeg. We wisten dat het moeilijk ging worden. Dat is zeker het geval als je de wedstrijd niet kunt afmaken. Dan hebben zij niets te verliezen en gaan ze alles geven tot de laatste minuut", klinkt de redenering over het matchverloop.

Desondanks mag de creativiteit langs Duivelse kant wel gezien worden, stelt Carrasco. "We hebben redelijk veel kansen gecreerd, maar er was geen realisme voor doel. Het voornaamste is dat we de nul gehouden hebben. We gaan blijven verder werken en verbeteren."