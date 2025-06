LIVE: Wie krijgt de rekening gepresenteerd tegen Wales? Bondscoach Garcia gaat veranderingen doorvoeren

Na het gelijkspel tegen Noord-Macedonië lijkt bondscoach Rudi Garcia zijn ploeg stevig door elkaar te schudden voor de WK-kwalificatie-interland tegen Wales. De Fransman is nog op zoek naar zijn beste formatie.

In de verdediging blijven Matz Sels, Thomas Meunier en Maxim De Cuyper overeind. Maar centraal achterin zijn er wijzigingen te verwachten, na een zwakke prestatie van het duo Faes-Debast.

Zeker Wout Faes lijkt zijn basisplaats te verliezen na een reeks slordige fouten. Hoewel Garcia zijn verdedigers publiekelijk blijft steunen, liet hij wel verstaan dat de concurrentie groot is. Namen als Arthur Theate, Brandon Mechele en Koni De Winter liggen op de loer. Theate lijkt de beste papieren te hebben voor een basisplaats vanavond.

Op het middenveld is het vooral uitkijken naar de wissel van Nicolas Raskin. De jonge middenvelder speelde een slopend seizoen en kon zich tegen Noord-Macedonië niet helemaal doorzetten. Amadou Onana lijkt klaar om opnieuw in het elftal te stappen, met Youri Tielemans in steun, mogelijk ten koste van Hans Vanaken. Kevin De Bruyne keert normaal gezien gewoon terug in de basis.

Voorin is Romelu Lukaku een zekerheid. Hij werd in de vorige wedstrijd vroegtijdig naar de kant gehaald met het oog op de match van vanavond. Aan flanken lijkt Garcia opnieuw te kiezen voor snelheid en actie. Jérémy Doku en Alexis Saelemaekers speelden een degelijke partij in Skopje en zullen ondanks hun volledige speelminuten opnieuw starten.

Garcia blijft hameren op frisheid, fysieke paraatheid en concurrentie. Zijn selectiebeleid laat zien dat prestaties op training en vermoeidheid van het seizoen zwaar doorwegen. In dat opzicht is deze match tegen Wales ook een testmoment voor meerdere twijfelgevallen in zijn kern.