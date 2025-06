Emotionele Bellamy lyrisch over Rode Duivel: "Zet maar alvast een standbeeld voor hem klaar"

Wales leek op weg naar een sensationele stunt in het Koning Boudewijnstadion, maar moest uiteindelijk in de slotfase toch buigen voor België: 4-3. De ploeg van bondscoach Craig Bellamy had nochtans een straffe remonte ingezet in het Koning Boudewijnstadion.

Craig Bellamy, zichtbaar aangeslagen maar tegelijk vastberaden, stond na de wedstrijd de pers te woord. "Beslissingen in een wedstrijd gebeuren. Na die penalty reageerden we niet zoals we moesten, het momentum schoof door naar België. Toen wij later zelf een penalty kregen, reageerde België op zijn beurt niet. Dat is voetbal. Het was een goeie wedstrijd, daar kan je niets op zeggen", blikte hij terug.

De excentrieke Welshman toonde zich strijdvaardig, ondanks het pijnlijke verlies. "Ik hou niet van verliezen, absoluut niet. Maar hoe je verliest, dat telt. En vanavond... ben ik voorbij trots. We zijn een goed team. Dit is voor mij een opdracht op korte termijn, ik weet dat ik niet voor altijd bondscoach zal zijn. Maar ik wil hiervan genieten. België speelde ook goed, laten we dat niet vergeten."

Bellamy verwees ook naar de verwachtingen rond deze WK-kwalificatiecampagne. "Ik las in de Belgische media dat het een makkelijke weg zou worden voor België naar het WK in de VS. Maar ik zie veel leven in deze groep. Wij zijn er, en we zijn hier om te blijven."

Dat hij ambitieus is, liet hij duidelijk blijken. "Ik wil liever iets groots proberen en falen, dan niets proberen en slagen. Ik ben nooit iemand geweest die gewoon zijn plaats inneemt. Ik wil dat Wales tot de top 18 van de wereld behoort. Als ik dan toch moet verliezen, geef me dan dit verlies. Ik hou er niet van, maar de manier waarop maakt me trots."

De bondscoach haalde ook uit naar een mentale ingesteldheid die hij jarenlang als speler moest verdragen. "Ik wil niet leven op hoop. Hoop maakt je dood. Ik wil geloven. Toen ik international was, speelde ik 70 interlands met hoop. Nu geloof ik. En ik zie dat deze groep dat ook begint te doen."

Tot slot kon Bellamy niet anders dan een moment nemen om één man van de tegenstander te prijzen. "Jeremy Doku is ongelooflijk. Ik weet nu wat de tegenstanders moeten gevoeld hebben toen ik hem coachte. Fenomenaal. Zet maar alvast een standbeeld voor hem klaar. Ik ben zo trots dat ik ooit zijn coach ben geweest. Vandaag kreeg ik 'a bit of my own medicine'. Hij is ongelooflijk, en dat heb ik hem ook persoonlijk gezegd."