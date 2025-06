Ongelooflijke ommekeer na helft demonstratie en 3-0 voorsprong: dus moet De Bruyne het vaderland alweer redden

Hoe krijg je dit uitgelegd? De Rode Duivels walsten in de eerste helft over Wales heen. 3-0, dat moet normaal gezien boeken toe zijn. Maar een goal net voor rust gaf de Welshmen weer moed en het werd 3-3 in de tweede helft. Uiteindelijk moest na een afgekeurde goal De Bruyne het land weer redden.

Iedereen dacht dat de bondscoach aan zijn verdediging ging sleutelen na het 1-1-gelijkspel tegen Noord-Macedonië, maar niets was minder waar. Rudi Garcia zocht het hogerop. Raskin en Vanaken betaalden het gelag en Onana en Tielemans kwamen in de ploeg.

Trossard loste Saelemaekers af, waardoor Doku naar rechts verhuisde. En mogen we zeggen dat het werkte allemaal. De eerste 25 minuten waren een demonstratie van de Rode Duivels tegen een zwak - dat kan ook aan de sterkte van België gelegen hebben - Wales.

In een regie van Tielemans

Het ging bijwijlen te snel voor de Welshmen, met Youri Tielemans in een hoofdrol. Hij verdeelde en heerste. Maar de openingsgoal kwam er wel na een actie van De Bruyne. Die stuurde twee man het bos in vooraleer hij trapte. De bal week af op de arm van Johnson. Iedereen dacht aan een corner, maar de ref wees naar de penaltystip.

Even was er verwarring, want de scheidsrechter leek nog terug te komen op zijn beslissing en organiseerde een groepsgesprek rond de penaltystip, maar uiteindelijk mocht Lukaku dan toch trappen. En wat dacht u? Nummer 89 natuurlijk.

Niet veel later zaten de Duivels helemaal op rozen na een héérlijke aanval. Het begon en eindigde bij Tielemans, die de perfecte voorzet van De Cuyper schitterend afwerkte in het dak van het doel. Geen vuiltje aan de lucht. In de tribune kirden Yannick Carrasco en Jan Vertonghen het uit van plezier. Het deed hen terugdenken aan hun beste dagen bij de Duivels. Al hebben zij wel een bijzonder pijnlijke herinnering aan Wales...

3-0 en toch moeten bibberen

Het was zelfs nog niet gedaan. Nog voor het halfuur was de match helemaal gespeeld. Doku liet zijn startsnelheid vanuit stilstand nog eens bewonderen en zette drie man in de wind vooraleer hij hard in de hoek de 3-0 binnen schoot. De witte stranden en blauwe zeeën riepen duidelijk. Die laatste inspanning kon er nog vanaf.

Geen vuiltje aan de lucht en ze leken met 3-0 te gaan rusten. In de laatste minuut van de eerste helft misrekende Sels zich echter bij een hoekschop en mepte Mepham tegen het hoofd zonder bal te raken. Penalty en 3-1 via Rodon.

Nog steeds geen probleem, ware het niet dat invaller Lukebakio net na de pauze onbegrijpelijk de 4-1 liet liggen en ook Doku een kans over schoot. Op de counter maakte Wales het wel af nadat Thomas moederziel alleen voor doel kwam. Waar De Winter was, weet niemand.

Uiteraard putten de bezoekers er moed uit. In een wereld waar efficiëntie voorop staat, lieten de Duivels zich ringeloren. Dit had een zorgeloze avond moeten worden, maar mondde uit in veel te veel angstzweet. Terecht, want 20 minuten voor tijd maakte Johnson er na een hoekschop zelfs 3-3 van. Hoe kon dit na die prestatie van de eerste helft?

Tielemans-KDB redden het vaderland

Lukaku leek er 4-3 van te maken, maar bij het begin van de actie ging de bal over de zijlijn. Na minuten VAR-beraad werd de goal dan ook afgekeurd. Maar de twee uitblinkers van de avond beslisten het dan maar zelf. Tielemans met een fantastische voorzet en De Bruyne jaste het leer in één tijd in doel. Daar kon geen twijfel over bestaan.