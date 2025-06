"Ze hebben niet het respect getoond dat we verdienden": boze Welshmen over de houding van de Duivels... en fans

Wales keerde terug uit Brussel met een gevoel van te weinig. Onze tegenstander van gisteren kwam terug van een achterstand van drie doelpunten, zonder enig punt te verdienen.

Het is niet meer dan logisch dat de defensieve tekortkomingen van de Rode Duivels zorgen baren na de inzinking van gisteravond. Maar als we het vanuit Welsh perspectief bekijken, moeten we ook de verdiensten van een team erkennen dat deze zwaktes heeft weten bloot te leggen. De bezoekers hebben geen moment opgegeven, zelfs niet bij 3-0.

"Craig Bellamy heeft ons verteld dat hij erg trots op ons is. Veel teams zouden het hier bij 3-0 hebben opgegeven. Wij niet. Dat zit niet in ons DNA. In de tweede helft speelden ze zelfs nog meer lange ballen. Het betekent veel om een topteam op deze manier onder druk te zetten. Veel teams zouden de bus voor hun doel hebben geparkeerd, maar wij weten dat we spelers hebben om beter te kunnen presteren", legt Jordan James uit na de wedstrijd.

De middenvelder van Stade Rennais was kritisch over de strafschop die na tien minuten werd toegekend na een handsbal bij een schot van Kevin De Bruyne: "Voor mij was dit nooit een strafschop. Ik heb niets tegen de scheidsrechter, dit is gewoon mijn persoonlijke mening: waar zou je je hand moeten laten?" vraagt hij zich af.

Te nonchalante Rode Duivels?

Zijn teamgenoot Sorba Thomas betreurde echter de houding van onze Rode Duivels: "Ze hebben ons onderschat. We zijn niet meer het Wales van een paar jaar geleden. Bij 3-0 dachten ze dat het voorbij was en lieten ze het lopen, en daar hebben wij van geprofiteerd. We hebben hun respect afgedwongen. We verdienden de overwinning hier, maar nu zullen ze in Cardiff eindigen en zullen ze bang zijn. Hun olé's van het publiek? Het was een beetje respectloos, maar ze kunnen doen wat ze willen, ik hield me bezig met ons publiek. Nu, tot ziens in Cardiff en dan nemen we terug wat we hier verloren zijn".

Door te profiteren van de ruimte die onze verdediging weggaf om beslissend te zijn bij de 3-2 en 3-3, zal de vleugelspeler duidelijk nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden bij de terugwedstrijd. Vooral omdat hij zeer gemotiveerd lijkt te zijn: "Ik denk niet dat ze ons de respect hebben getoond dat we verdienden, ik geloof dat ze dachten dat de wedstrijd voorbij was, maar we hebben ons collectieve vuur laten zien. We lopen door muren voor elkaar. Ook al hebben we verloren, ik heb het gevoel dat we in ons hoofd hebben gewonnen".