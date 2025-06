Uitblinker Youri Tielemans zag waar en wanneer het fout liep voor de Rode Duivels: "Dit had veel makkelijker gekund"

De Rode Duivels kwamen tegen Wales met een 3-0-voorsprong op rozen te zitten, maar gaven het bijna nog helemaal uit handen. Aanvoerder Youri Tielemans speelde een belangrijke rol in de sterke eerste helft, waarin hij zelf ook de 2-0 op het bord zette.

Toch moest België tot in de absolute slotfase bibberen, tot Kevin De Bruyne na een schitterende cross van Tielemans zelf de verlossende 4-3 binnen trapte. "Het was een heel intense en moeilijke wedstrijd", gaf Tielemans toe na afloop. "We zijn blij dat we hem gewonnen hebben, maar dit had natuurlijk veel makkelijker kunnen zijn. Na die 3-0 dachten we misschien al te snel dat het binnen was. Dat mogen we onszelf aanrekenen."

Vooral de mentale terugval van de ploeg baarde de aanvoerder zorgen. "We lieten ze terug in de match komen en begonnen te panikeren. Dat is menselijk, maar je voelt het momentum kantelen. In plaats van te verdedigen zijn we dan toch op zoek gegaan naar een vierde doelpunt – en gelukkig viel dat ook nog."

De eerste helft stemde hem nochtans tevreden. "We speelden goed voetbal, met veel intensiteit. Dat kunnen we niet de hele match volhouden, maar we moeten leren beter te doseren. Af en toe moeten we gewoon even ademhalen en het tempo controleren. Nu gaven we ze te veel ruimte om terug te komen."

Na de rust greep bondscoach Rudi Garcia in. Arthur Theate kwam het veld op in plaats van Maxim De Cuyper. "De overwinning was het belangrijkste", reageerde Theate. "Maar we mogen het nooit zo ver laten komen. 3-3 na 3-0, dat is gewoon niet goed genoeg. Gelukkig tonen we karakter en maken we het toch nog af."

Tielemans besloot met een blik op de toekomst: "We moeten kritisch blijven voor onszelf. In september wacht alweer een nieuwe opdracht, en dan moet het gewoon beter. Maar goed, de winst is binnen en dat is het belangrijkste. Zeker na zo'n gekke match als deze."