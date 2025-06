Toch wel vier buizen bij Rode Duivels terwijl de grote uitblinker op het middenveld liep: onze punten

Iedereen dacht dat we op weg waren naar bijna perfecte scores toen de stand 3-0 was. En toen, de complete chaos in de tweede helft, ten koste van sommige Rode Duivels die in de problemen kwamen...

Sels (6,5)

Een geweldige redding in een één-op-één-situatie, gevolgd door een minder conventionele stop, die zijn mislukte uitkomst bij de penalty achteraf compenseert. In de tweede helft werd hij in de steek gelaten door zijn verdediging, ook al maakte hij geen verschil met wonderen zoals Courtois zou kunnen doen.

De Cuyper (7)

Zoek niet langer naar de linkse back van de Rode Duivels voor de komende jaren. Bij de 2-0 was zijn voorzet naar Tielemans een schoolvoorbeeld. Hij bracht veel gevaar, zonder te veel ruimte achter zich te laten. Zijn vervanging bij de rust ontregelde iedereen.

Faes (4)

We dachten dat hij een rustige avond had en fouten vermeed, tot hij een echte storm over zich kreeg bij de 3-2, niet geholpen door de rampzalige positiewissel van Theate. Vervolgens, bij de 3-3, werd hij in de lucht geklopt.

Debast (5)

Zijn enige grote fout in de eerste helft werd gecompenseerd door Sels. Hij oogde van alle Belgische verdedigers vanavond het minst onzeker, en op dit punt zijn we daar tevreden mee.

Meunier (5)

Blesseert zich na 10 minuten... maar wel 10 goede minuten waarin hij combineerde en gevaar bracht. Zijn laatste opkomst leidt zelfs tot de corner waaruit de penalty wordt verkregen. Jammer!

Koni De Winter (3)

Een moeizame invalbeurt op de rechterflank voor een speler die, laten we niet vergeten, het hele seizoen centraal heeft gespeeld. Het is dus moeilijk hem kwalijk te nemen, maar feit is dat bij de 3-2 zijn positie zeer zwak was en ook bij de 3-3 was hij nergens te bespeuren.

Arthur Theate (4,5)

Vrijwel hetzelfde commentaar als voor De Winter: zijn toekomst in de selectie ligt niet op de linkse flank, dat lijkt duidelijk.

Onana (6,5)

Hij is waardevol in zijn rol als schildwacht, wanneer hij zijn bal goed beschermt en het spel ook sober verdeelt. Axel Witsel heeft misschien eindelijk een opvolger, op voorwaarde dat Onana deze gematigde en niet overdreven stijl behoudt.

Tielemans (8,5)

Met de aanvoerdersband om zijn arm speelde hij een van zijn beste wedstrijden als Rode Duivel. Waardevol om de lijnen af te snijden, nauwkeurig in de passing en auteur van een prachtige goal, hij profiteerde volledig van de goede wedstrijd van Onana aan zijn zijde. Zijn assist voor KDB bevrijdde iedereen.

De Bruyne (7)

Zijn bevrijdende doelpunt verfraait een wedstrijd waarin hij warm en koud blies. Veel goede passes, maar ook wat nonchalance op sommige momenten. Als hij dit soort prestatie bekroont met een beslissend doelpunt, zullen we niet klagen.

Trossard (5)

Hij raakte weliswaar een aantal ballen aan aan zijn kant en in combinaties, maar nam systematisch de verkeerde beslissing daarna. Zonder al te veel verrassing gewisseld bij de rust, ook door zijn gele kaart die hij al achter zijn naam had.

Lukaku (6)

De standaardstrafschop en mooi werk als bliksemafleider bij de 2-0. In de tweede helft was hij veel discreter aangezien zijn tweede doelpunt werd afgekeurd. Weinig druk om zijn middenveld te ontlasten.

Doku (8)

De enige echte chaosveroorzaker in dit team, ook al geeft hij soms de indruk te veel te willen doen. Het lijkt erop dat alleen hij in staat is om vanuit een dribbel bij een stilstaande bal te scoren, of om elke verdediger te ontwrichten.

Lukebakio (4)

Ja, Dodi faalde volledig bij zijn invalbeurt in de rust, dat is duidelijk. Zijn gemiste één-op-één-situatie met zijn eerste bal deed hem direct twijfelen, en hij bracht niets bij terwijl hij zijn verdediging in de steek liet. Maar hem een kwartier voor tijd eruit halen was een vreemde beslissing...