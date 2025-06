Nipt, maar belangrijk: hoe de overwinning tegen Wales België dichter bij de status van topreekshoofd op het WK brengt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dankzij de overwinning tegen Wales heeft België zijn achtste plaats op de FIFA-ranking kunnen handhaven. Het is belangrijk om niet lager dan de negende plaats te zakken om de status van reekshoofd te behouden voor het WK.

Na het gelijkspel in Noord-Macedonië heeft België maandagavond gewonnen van Wales in een spectaculaire wedstrijd.

Achtste plaats op FIFA-ranglijst

Deze overwinning stelt de Rode Duivels in staat om tot op vier punten van de Macedoniërs en drie punten van de Welshmen terug te keren, met nog twee wedstrijden extra te spelen. Maar dat is nog niet alles.

Dankzij deze overwinning verstevigt België ook zijn achtste plaats op de FIFA-ranking, een detail dat verre van onbelangrijk is.

De FIFA-ranking cruciaal voor de WK-geplaatste teams

De eerste negen teams op deze ranking zullen in pot 1 zitten tijdens het WK, samen met de drie gastlanden: de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Het is dus van cruciaal belang voor de Belgen om hun voorsprong op Duitsland te behouden, maar vooral op Kroatië en Italië, die ook strijden om de status van geplaatst team. Italië heeft trouwens een slechte zet gedaan in deze race na het verlies in Noorwegen.