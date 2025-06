Here we go! De transfer van Kevin De Bruyne is zo goed als rond, enkel nog de medische testen en handtekening

De langverwachte transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli is zo goed als rond. Volgens betrouwbare bronnen, waaronder transferexpert Fabrizio Romano, zijn de contracten inmiddels goedgekeurd. Enkel de handtekening van de Rode Duivel ontbreekt nog om de overgang officieel te maken.

De Bruyne zou in Zuid-Italië een contract van twee seizoenen tekenen, met een optie op een derde jaar. Het gaat om een opvallende zet in de nadagen van zijn carrière, waarin hij nadrukkelijk koos voor een sportieve uitdaging boven het grote geld van het Midden-Oosten of de MLS.

De volgende stap in het proces zijn de medische testen, die normaal gezien snel volgen. Zodra die met succes worden afgerond, wordt De Bruyne officieel speler van Napoli. “Here we go, coming soon", schreef Romano, die zelden mist wanneer het op transfers aankomt.

Het vertrek van De Bruyne bij Manchester City, waar hij uitgroeide tot een clubicoon, hing al een tijdje in de lucht. Na negen seizoenen, talloze trofeeën en een onbetwistbare rol als spelmaker, was het hoofdstuk in Engeland stilaan uitverteld. De Bruyne zelf liet zich eerder al ontvallen dat hij “nog één grote stap” wilde zetten in zijn carrière.

Bij Napoli hopen ze dat de 32-jarige Belg de sleutel kan zijn om ook in Europa een rol te spelen, samen met zijn maatje Lukaku. Ze zien in De Bruyne de leider die hen op dat niveau kan brengen.

Als alles volgens plan verloopt, wordt De Bruyne binnenkort voorgesteld als speler van Napoli. Een transfer die niet alleen de Serie A op scherp zet, maar ook de Belgische fans doet dromen van een herboren KDB in het blauw van Napoli.