'WK-kwalificatie nog lang niet binnen, maar Belgische voetbalbond onderneemt nu al opvallende actie'

De Rode Duivels zijn met 4 op 6 begonnen aan hun WK-kwalificatiecampagne. De weg naar het WK is nog ver - er is nog werk aan de winkel volgens de analisten ook. En toch gaan ze nu al volop uit van plaatsing voor het WK.

Als het alsnog met een sisser zou aflopen, dan wordt het een pijnlijke zaak voor de Rode Duivels. Maar door de overwinning tegen Wales hebben ze wel alvast een prima zaak gedaan richting groepswinst in de WK-kwalificatiegroep.

Groepswinst nog lang niet zeker

In september zijn er duels tegen Kazachstan en Liechtenstein en dan kunnen de Rode Duivels opnieuw een goede zaak doen in de strijd om de toppositie in de groep.

Die geeft rechtstreeks recht op een WK-ticket, voor de nummers twee zijn er nog play-offs. Ondertussen is de Belgische voetbalbond er alvast van overtuigd dat we het WK gaan halen - dat moet ook, want de zaak op zijn beloop laten is ook geen optie.

Hotels bekijken

De Belgische voetbalbond zal op zoek gaan naar hotels in de VS, Canada of Mexico om te verblijven tijdens het WK 2026. Dat weet alvast Het Nieuwsblad te melden.

Deze zomer zouden een paar afgevaardigden de hotels gaan verkennen om daarna een top-5 door te geven van hun favoriete hotels om in te verblijven tijdens het WK 2026. Daarbij zal vooral/ook gekeken worden naar de locaties nabij luchthavens, gezien de vele reizen die zullen moeten worden ondernomen.