Afgekeurde goal van Lukaku zorgt voor controverse... Niemand begrijpt het

Een doelpunt van Lukaku dat werd geannuleerd door de VAR zorgde voor verwarring in het Koning Boudewijnstadion. Geen enkele hoek toont aan dat de bal volgens de supporters buiten was.

In de 80e minuut barstte het Koning Boudewijnstadion uit zijn voegen. Romelu Lukaku scoort wat het lijkt te zijn de 4-3 tegen Wales, in een spannende kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026. Een schitterende collectieve actie en een perfecte afwerking.

Alles begon veel eerder op het middenveld. Nicolas Raskin speelde Arthur Theate in die meteen terugkaatst. In de hoek van het scherm zie je de Welshe bondscoach gebaren maken. Raskin ging verder, dribbelde de bal, vindt Lukaku die met één touch speelde met Kevin De Bruyne, die op zijn beurt combineerde met Jeremy Doku voordat hij teruglegt naar Lukaku die subliem afrondt.

Maar terwijl de spelers juichen, grijpt de VAR in. De scheidsrechter wacht, de supporters houden hun adem in. Lange minuten gaan voorbij. En dan komt het verdict: doelpunt afgekeurd. De reden? De bal zou uit het veld zijn geweest... helemaal aan het begin van de actie.

De herhalingen draaien in een lus op televisie, maar geen enkel camerastandpunt kan met zekerheid bevestigen dat de bal de lijn heeft overschreden. Op Twitter barsten de reacties los. Voor veel supporters is er geen twijfel: de bal is niet uit geweest. En als hij wel uit was, is er geen bewijs van te zien.

Sinon on attend toujours l'image de la VAR qui prouve que la balle est sortie... — Belgium Touch šŸ‡§šŸ‡Ŗ (@BelgiumTouch) June 9, 2025

Lijntechnologie is er ook nog niet en dus lijkt de VAR met geen enkele mogelijkheid zeker te kunnen zijn geweest dat de bal buiten was. Gelukkig vond België uiteindelijk opnieuw de weg naar het doel en won met moeite met 4-3. Een tweede helft om snel te vergeten.