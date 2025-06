Degryse, Mulder en Alderweireld zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "Wat een eenmansploeg..."

De Rode Duivels sleepten maandag een nipte 4-3 zege over de streep tegen Wales. Ondanks een comfortabele 3-1 ruststand werd het nog spannend, tot Kevin De Bruyne in de slotfase de beslissing forceerde.

De Rode Duivels hebben maandag met 4-3 van Wales gewonnen. Het was een bijzonder spannende wedstrijd. Ze gingen met een 3-1 voorsprong de rust in, maar na de pauze kwamen de bezoekers nog terug tot 3-3.

Kevin De Bruyne scoorde in het slot van de reguliere speeltijd uiteindelijk de beslissende treffer. Toch was de beste man op het veld Jérémy Doku. Dat vonden ook de analisten.

"Wat een eenmansploeg, zeg. Die combinaties...", zei Jan Mulder bij VTM. "Doku was echt fantastisch. Zo willen we hem iedere keer zien spelen", ging Toby Alderweireld verder.

"Dreigend, langs links en langs rechts voorbij zijn man, wat spelen met zijn tegenstander. Bovendien nog een doelpunt. Voor mij was hij de man van de match."

Ook Marc Degryse was onder de indruk. "Zo wil ik hem altijd zien. Iedereen ziet zijn kwaliteiten, hij moet dat koppelen aan wedstrijden beslissen. Vandaag was het zo, hij was niet te stoppen. Hij had nog wat assists kunnen geven zoals hij zelf zegt."