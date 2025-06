Scènes van vreugde... en ongeluk: een Welshe supporter is van de bovenste tribune gevallen tijdens de gelijkmaker

De gelijkmaker van Wales in het Koning Boudewijnstadion zorgde voor euforie in het bezoekersvak. Een Welshe supporter viel van de tribune en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd.

In de categorie van onnodige schrik, was deze een behoorlijke voor de Rode Duivels, die nochtans alles in handen hadden om een rustige avond te beleven maandagavond in het Koning Boudewijnstadion.

Teleurstellingen

De spelers van Rudi Garcia scoorden drie doelpunten in de eerste helft, alvorens defensief in te storten: de Welshe strafschop, net voor de pauze omgezet, bracht de spanning terug.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd wisten de mannen van Craig Bellamy, die in het begin van de tweede helft terugkwamen tot 3-2, gelijk te maken tot 3-3. Een doelpunt dat een ware euforie veroorzaakte in het bezoekersblok.

Pijnlijke valpartij

Een euforie helaas overschaduwd door een incident: volgens de Welshe voetbalfederatie is een supporter vanaf de bovenste tribune gevallen. Hij is onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd, maar zijn leven is niet in gevaar.

"De supporter was bij bewustzijn en reageerde, en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek," zei de federatie, zonder op dit moment verdere details te geven. We willen de supporter in kwestie alvast veel beterschap toewensen.