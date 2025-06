Bondscoach Rudi Garcia moet ook voor de spiegel gaan staan: reeks vreemde beslissingen tegen Wales

De Rode Duivels waren maandagavond een halfuur lang een absoluut plezier om naar te kijken. Het draaide, het ging snel, er werd veel gecreëerd... Na de rust werd het echter weer een rommeltje van jewelste, vooral achteraan. En we moeten daarvoor ook naar de bondscoach kijken.

Rudi Garcia meende dat de penalty net voor de rust mentaal in de hoofden ging kruipen, maar zo makkelijk aanvaardde niemand die uitleg. 3-1, dat is geen stand om je zorgen over te beginnen maken tijdens het kwartier pauze. Zeker niet met de selectie die op het veld stond. Die jongens hebben al andere situaties meegemaakt.

Vier centrale verdedigers werkte niet

Nee, de bondscoach zorgde zelf voor de nodige chaos. Te beginnen met ineens vier centrale verdedigers achteraan te zetten. Bij gebrek aan een andere rechtsback had hij na 10 minuten de geblesseerde Thomas Meunier al vervangen door Koni De Winter.

En blijkbaar heeft Garcia een mantra over spelers met gele kaarten: die moeten zo snel mogelijk gewisseld worden. Daarom dat begin tweede helft ook Arthur Theate de vervanger werd van Maxim De Cuyper. Nu heeft Theate dat natuurlijk nog meer gedaan, maar dan wel met jongens als Vertonghen of Alderweireld die centraal stonden.

Nu stonden daar Debast en Faes, die de voorbije interlands al sterk onder vuur lagen. De opbouw van achteruit stokte en Wales kon hoog druk beginnen zetten. Bij gebrek aan andere opties was Saelemaekers - die overal wat zijn streng kan trekken - een betere oplossing geweest, denken we dan.

Arme Lukebakio

Het was niet de enige vreemde beslissing die Garcia gisteren zou nemen. Hij boorde Lukebakio de grond in door hem slechts een halfuur te geven na zijn invalbeurt om hem dan naar de kant te halen voor Raskin. Die moest voor meer vechtlust op het middenveld zorgen. Tielemans werd daardoor naar de rechterkant gestuurd.

Psychologisch ben je Dodi nu kwijt, terwijl hij toch nog grote diensten kan bewijzen. Als er iets met Doku gebeurt, is hij de man die hem dichtst benadert. Aan de andere kant moet Saelemaekers dan weer een kwartier geschipperd hebben tussen zijlijn en opwarmzone voor hij mocht invallen. Garcia gaf gisteren geen overweldigende indruk in zijn people management.

Tactisch afgetroefd

Tactisch klopte het ook allemaal niet meer in die tweede helft. Het gat tussen de verdedigende linie met ook nog Onana en het aanvallende was veel te groot geworden waardoor het middenveld overlopen werd. De Bruyne zag dat uiteraard en probeerde zelf lager te gaan spelen waardoor de aanvallende opbouw enkel nog in de voeten van de actie makende Doku lag.

Garcia moet dan ook bij zichzelf te rade gaan om dit in de toekomst te vermijden. Nu goed, het was juni en veel spelers zaten al met gedachten bij hun vakantie. Veel tijd om iets neer te zetten was er niet. Maar in september zal er toch eens goed nagedacht moeten worden om stabiliteit en rust te vinden in het verdedigende compartiment. "Timothy komt terug", verwees Garcia naar Castagne. Het lijkt ons een goed idee dat hij tegen dan toch nog ergens een back oppikt...