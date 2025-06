"Wat een belediging, iemand zo vernederen, hem kan je vergeten": Mulder en Degryse halen uit naar Rudi Garcia

De Rode Duivels hebben hun eerste driepunter beet in de WK-kwalificaties voor het WK 2026 in de VS, Mexico en Canada. Van harte ging het echter niet tegen Wales, want pas in het slot werd de verlossende 4-3 gemaakt.

Het meest opvallende beeld was misschien wel de wissel van Dodi Lukebakio. Hij was pas in de rust komen invallen voor de Rode Duivels, maar werd kort daarna zelf ook alweer gewisseld. Slechte wissel? "Dat was tactisch. We hadden krijgers nodig op het middenveld", legde de bondscoach uit. "Nicolas Raskin heeft daar fantastisch werk geleverd. Vanaf dan hebben we ook niks meer geïncasseerd." De analisten hadden minder begrip voor de wissel: "Ik ben een beetje conservatief, ouderwets. Het duidt op een vergissing aan de zijde van de trainer, want dan had je hem niet moeten inbrengen in de eerste plaats. Een slechte wissel." Lukebakio nu vergeten "Voor de persoon in kwestie is dit een belediging, afgezien van de tactiek die ik niet zo goed begrijp. Raskin is een controlerende speler", aldus Jan Mulder over de zaak bij VTM. Marc Degryse sloot zich aan bij de zaak, al zag hij ook dat Lukebakio een grote kans miste in het begin van de tweede helft. "Maar iemand er zo uithalen en zo vernederen ... Deze kan hij nu vergeten."