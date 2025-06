Rudi Garcia legt uit waarom hij Lukebakio zo snel wisselde en waarom hij geen extra rechtsback had

De Rode Duivels sleepten tegen Wales een zwaarbevochten 4-3 overwinning uit de brand, na een 3-0 voorsprong die bijna uit handen werd gegeven. Bondscoach Rudi Garcia sprak van een leerrijke wedstrijd met veel stof tot nadenken.

"We hebben drie maanden om deze match te analyseren. Er zit veel informatie in", klonk het na afloop. Wales maakte het België knap lastig, vooral na de 3-1. "Die goal voor rust gaf hen mentaal een boost. We kregen nog een kans op 4-1, maar dat mag geen excuus zijn voor de twee doelpunten die we daarna slikken", gaf Garcia toe.

"Bij die afgekeurde 4-3 voor hen ging de bal enkel bij hen over de lijn. Dat maakte ons kwaad. Gelukkig kon De Bruyne dan het verschil maken. Hij werd het symbool van deze overwinning."

De wissel van Dodi Lukebakio was volgens de bondscoach een bewuste keuze. "Dat was tactisch. We hadden krijgers nodig op het middenveld", legde Garcia uit. "Nicolas Raskin heeft daar fantastisch werk geleverd. Vanaf dan hebben we ook niks meer geïncasseerd. Het was essentieel om vier op zes te pakken na dat gelijkspel in Noord-Macedonië."

Doku moet flexibel zijn

Garcia gaf ook uitleg bij de positie van Jérémy Doku, die in beide wedstrijden op rechts werd uitgespeeld. "Jérémy speelt liever niet op rechts, maar ik heb hem gezegd dat hij flexibel moet zijn. Trossard stond op links, en Jérémy heeft gewoon twee matchen op een heel hoog niveau gespeeld. Hopelijk kan hij dat in september doortrekken."

Over Thomas Meunier, waar geen natuurlijke vervanger voor in de kern zat, zei Garcia het volgende: "Hij werd in de 55ste minuut vervangen in Skopje om hem te sparen. We kampen met veel blessures, dus we moeten zorgvuldig omspringen met onze spelers. Maar Timothy (Castagne) keert terug, en dat geeft ons extra opties."

Koni De Winter moest noodgedwongen op rechtsback spelen en werd daar overlopen. Garcia gaf aan dat hij geen andere opties zag als extra rechtsachter. De slotboodschap van de bondscoach was duidelijk: het vizier staat op scherp. "We moeten nu gewoon al onze resterende wedstrijden winnen. Dat is het doel."