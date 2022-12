Wordt Spanje groepswinnaar of kan Japan nog eens stunten tegen een topland?

De Spanjaarden haalden als eens uit tegen Costa Rica, doen ze nog eens hetzelfde tegen de Japanners?

Spanje en Japen staan op plek één en twee in groep E. Dat zorgt ervoor dat achtervolgers Costa Rica en Duitsland nog een kans maken om door te stoten. Spanje staat er het best voor met vier punten en een doelsaldo van +7.

Spanje is bij winst en een gelijkspel altijd zeker van de volgende ronde. Bij verlies moet Spanje hopen dat Costa Rica niet stunt tegen de Duitsers. De Japanners zijn bij winst zeker van groepwinst. Bij een gelijkspel moet het hopen op een krappe zege van de Duitsers, want winst van Costa Rica betekent ook de uitschakeling.

Als Japan verliest is het zeker uitgeschakeld. Japan stuntte op de openingsspeeldag al tegen de Duitsers, maar verloren daarna wel tegen Costa Rica. Tegen datzelfde Costa Rica scoorde Spanje zeven keer.

Het zal in groep E dus net als in groep C dus nog razendspannend worden, waarbij elk land dus nog kan doorgaan.

Winst van Japan levert een odds van 8,50 op, ook een gelijkspel levert nog 4,65 op. Winst van Spanje heeft slechts een odds van 1,45.