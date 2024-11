Standard boekt levensbelangrijke zege en duwt Cercle nog wat dieper in de put

Standard en Cercle Brugge gingen met een slecht gevoel en een zware nederlaag de interlandbreak in. En dus was het voor beide ploegen ook echt wel het moment om uit te pakken met een overwinning om zo de druk van de ketel te houden. Het zorgde voor de nodige nervositeit.

Zowel Standard (in Gent) als Cercle Bruggen (tegen Anderlecht) hadden voor de interlandbreak een nederlaag met forfaitcijfers moeten incasseren en hadden dus een zware klap te verwerken. Ivan Leko zag zijn doelman Epolo andermaal in de fout gaan en greep dan ook in.

Publiekslieveling Arnaud Bodart mocht tussen de palen plaatsnemen op zijn geliefde Sclessin en maakt zo zijn seizoensdebuut. Ivan Leko stuurde ook op het veld bij, Lawrence en Kuavita kwamen in de ploeg voor de geblesseerde Calut en de Griek Alexandropoulos die op de bank zat.

Bodart in doel bij Standard, Denkey gewoon in de basis van Cercle Brugge

Bij Cercle Brugge mag Kevin Denkey nog tot begin december spelen en dus speelde hij gewoon in de basis. Miron Muslic wil hem gebruiken zolang het kan en zo nog wat nuttige punten proberen te pakken. Minda werd zo naar de bank verwezen.

Diakité was dan weer geschorst en werd vervangen door Miangue, terwijl Utkus in de plaats kwam van bankzitter Ravych. Als Cercle Brugge kon winnen, dan zouden ze meteen naast Standard komen in de stand, terwijl de Rouches even naast Mechelen op plek zes konden springen.

Matige eerste helft, Zeqiri doet het

De nervositeit maakte zich meester van beide ploegen in een erg matige eerste helft. Bodart moest twee ballen pakken, Delanghe evenveel keer goed tussenkomen. De Luikenaars begonnen het best aan de match, maar gaandeweg kwam Cercle hoger druk zetten.

Na de pauze brak Zeqiri snel de ban voor de thuisploeg met een lekkere kopbal. Het signaal voor Cercle om met een halfuur druk te komen. Ze kregen genoeg kansen, maar Bodart hield de drie punten thuis. Standard doet een prima zaak, Cercle blijft in de hoek waar de klappen vallen.