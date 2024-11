Standard krijgt belangrijke tandem aan de rol: "We kennen elkaar beter nu"

Terug op Sclessin na de internationale break, toonde Andi Zeqiri zich tevreden met de overwinning van Standard. De Zwitserse international scoorde zijn vijfde doelpunt van het seizoen in de Pro League afgelopen zaterdag en krikte zijn vertrouwen nog wat op.

Na de overwinning van Standard tegen Cercle Brugge (1-0) heeft Andi Zeqiri, de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd, zijn analyse gegeven. De aanvaller benadrukt eerst en vooral een solide collectieve prestatie.

"Het is te danken aan het team. We gaan niet alles op mij inzetten. Het is een werk dat we hebben neergelegd sinds mijn aankomst. Ik probeer elke dag te vechten om vooruitgang te boeken, en vandaag heeft het zich uitbetaald. Ik ben blij", legde de speler uit aan de microfoon van DAZN.

Het duo Zeqiri - Ayensa

Zeqiri en Ayensa speelden zij aan zij in de eerste helft, voordat ze in de tweede helft een andere opstelling aannamen, waarbij de een achter de ander speelde. Deze reorganisatie bleek effectiever te zijn. De Zwitser ging in op hun complementariteit: "We werken veel, we analyseren waar we kunnen verbeteren. Nu ken ik hem iets beter, en hij kent mij ook beter."

"We proberen dit allemaal tijdens de wedstrijden in de praktijk te brengen. Soms werkt het, soms niet. Vandaag heeft het gewerkt, en dat is goed voor het team. We moeten zo doorgaan."

De aanvaller vergat niet om de supporters te bedanken: "Dit publiek is altijd ongelooflijk. Ik probeer mijn uiterste best te doen op het veld omdat ze het verdienen, omdat ze ons echt aansporen om het beste van onszelf te geven. Het is aan ons om het werk te doen om hen gelukkig te maken."