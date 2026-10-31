Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher
Foto: © photonews
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Het is volledig geëscaleerd tussen Aston Villa en Jamie Carragher. De Engelse topclub heeft aangekondigd juridische stappen te willen ondernemen tegen de voormalige Liverpool-verdediger na uitspraken over de club en haar supporters.

De rel begon toen Carragher in de podcast Stick to Football sprak over een mogelijke overstap van Unai Emery naar Manchester United. Volgens de analist blijft United ondanks de huidige sportieve situatie een grotere club en zou Emery zo'n kans moeilijk kunnen negeren.

Aston Villa reageerde vrijdagavond met een officiële verklaring, ondertekend door voorzitter Nassef Sawiris. “Aston Villa zal juridische stappen ondernemen tegen Jamie Carragher vanwege zijn onaanvaardbare beledigingen aan het adres van de club en zijn supporters”, klinkt het.

Carragher haalt uit naar Villa-fans

Vooral Carraghers reactie op boze Villa-supporters deed de situatie ontsporen. Fans namen het hem kwalijk dat hij Emery openlijk in verband bracht met een mogelijke overstap naar Old Trafford.

Carragher hield echter voet bij stuk. Hij stelde dat er nu eenmaal een bepaalde hiërarchie bestaat in het voetbal en dat clubs spelers en trainers van elkaar wegplukken. Vervolgens zei hij dat Aston Villa “nooit Manchester United zal worden” en maande hij de Villa-supporters in bijzonder grove bewoordingen aan om hun mond te houden.

Voorzitter Sawiris grijpt in

Dat ging voor Sawiris duidelijk te ver. “Aston Villa zal niemand toestaan onze opmars in het Engelse en Europese voetbal tegen te houden”, liet de voorzitter eveneens opnemen in de verklaring.

Carragher heeft intussen gereageerd op de ontstane commotie. Volgens hem was zijn harde uitspraak richting de supporters als grap bedoeld, nadat hij zelf veel kritiek van Villa-fans over zich heen had gekregen. Hij wees er ook op dat hij Emery en Aston Villa de voorbije jaren vaak geprezen heeft.

Voorlopig is alleen aangekondigd dat Aston Villa juridische stappen zal ondernemen. Uit de verklaring blijkt niet dat er al daadwerkelijk een rechtszaak is ingediend. De opvallende tussenkomst van Sawiris maakt wel duidelijk dat de club de woorden van Carragher niet zomaar naast zich neerlegt.

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