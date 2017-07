Enthousiast Antwerp pakt - dankzij Bolat - meteen uit met stunt tegen landskampioen Anderlecht

Antwerp ging me daar een rammeling gaan krijgen in zijn eerste match terug op het hoogste niveau. Dat was toch de mening van veel analisten: geen ploeg, amper automatismen en een half stadion. In de eerste 45 minuten was het echter Anderlecht dat blij mocht zijn dat het met 0-0 de kleedkamer in mocht.

We don't come in peace

De thuisaanhang maakte bij de aftrap de intenties al duidelijk: "We don't come in peace". We vermoeden niet dat de fans daarmee 'het sportieve' bedoelden, maar de spelers van The Great Old namen het wel serieus. Op het veld maakten ze het Anderlecht op enthousiasme en inzet bijzonder moeilijk.

Teodorczyk is duidelijk nog niet in vorm.

Moeilijk? Tja, de beste kansen waren voor de thuisploeg. Jaadi schoot de beste kans van de match helemaal vrijstaand over. Paars-wit het moest doen met een schuchter schotje van Hanni op Bolat. Teodorczyk? Het deed wel wat pijn aan de ogen. In de zak van Batubinsika. Studeer maar even op die naam, want dat wordt de schrik van elke aanvaller in eerste klasse.

Een bal achteruit is geen schande

Chipciu? Geen man raakte die voorbij. En Bölöni had zijn ploeg een duidelijke opdracht gegeven: 'Geef die mannen op het middenveld geen meter ruimte'. Het resulteerde in slordig voetbal, zonder enig spoor van geduld. Iemand moet Weiler toch eens duidelijk maken dat een bal opzij of achteruit echt geen schande is. Want dit was te veel van wat we vorig seizoen zo bekritiseerden bij Anderlecht. Zo gaat Kums na een paar matchen toch eens op tafel kloppen.

Hanni probeerde, maar kende weinig succes.

Wel een pluim voor de aanhang van The Great Old. Ok, laten we zeggen dat er niet al te veel plechtige communicantjes op Tribune 2 zitten, maar 90 minuten lang staan die als één man achter hun team. Ook als ze het moeilijk krijgen. Zoals in de tweede helft toen Anderlecht begon te drukken.

Bolat top

Niet toevallig toen Dendoncker zich meer met het spel ging bemoeien, terwijl die in de eerste helft nog vrij onopvallend was. Teodorczyk schoot naast en Bolat had twee goeie reddingen in huis op een schot van Hanni en een kopbal van Kara. De doelman is top, daar kan Antwerp al op rekenen. In de slotfase hield hij zijn team helemaal recht. Voor Anderlecht toch een begin met een zure smaak.