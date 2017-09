STVV is zijn maximum in eigen huis kwijt, Charleroi voert de druk op Club Brugge weer wat op

STVV en Charleroi speelden een duel met de tweede plaats als inzet, al was dat er voor rust niet aan te zien. De slechte passes waren ontelbaar. Ref Bram Van Driessche moest het spel voortdurend stilleggen voor vervelende fouten.

De bezoekers uit Henegouwen creëerden na 6 minuten het eerste gevaar. Kaveh Rezaei ging tot twee keer toe zijn kans, maar raakte niet voorbij Lucas Pirard.

Vetokele enige spits

Aan de overzijde stond Igor Vetokele, de laatste der Mohikanen, in de spits. De enige fitte centrumaanvaller zocht al vroeg een strafschop en bekocht die actie met een gele kaart. De Belg met Angolese roots dreigde wel en kwam op het halfuur dicht bij de 1-0. Op een gemeten voorzet van Jordan Botaka - niet de eerste overigens in de match - dook Vetokele goed op voor doel, waarna hij stevig in botsing ging met doelman Nicolas Penneteau.

Vroege 0-1

De tweede helft begon opnieuw met een gezapig tempo, maar na 5 minuten hing de 0-1 wel tegen de touwen. Stergos Marinos zette de bal goed voor. Mamadou Fall reageerde in het centrum het snelst van iedereen en liet Pirard geen kans.

Jonas De Roeck greep in en gooide Jonathan Legear in de strijd. De Luikenaar vond meteen Alexis de Sart, die zijn kopbal miste. Ook de bezoekers bleven dreigen met een héérlijke slingeractie van Matias Nurio. De beloftevolle linksback mikte het leer vervolgens naast doel.

Geen 15 op 15 op Stayen

In het laatste kwart knutselden de Kanaries nog behoorlijk wat kansen in elkaar. Botaka pakte uit met een prachtige krulbal. Penneteau hield met een even mooie zweefduik zijn touwen schoon. Ook op de laatste mogelijkheiden van Damien Dussaut ging de goalie razendsnel plat.

Sint-Truiden laat voor het eerst dit seizoen punten liggen in eigen huis. Charleroi blijft op verplaatsing uitstekend presteren en komt, met een match meer gespeeld, weer tot op één punt van leider Club Brugge.