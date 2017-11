Anderlecht serveert weer slappe kost, maar vertrekt toch met drie punten uit Le Canonnier

Dat de kern van Anderlecht niet zo breed is, werd zaterdag bewezen. Obradovic was laat terug en ook nog eens ziek, Kara zijn knie speelde weer wat op en hij werd gespaard voor woensdag en Gerkens geraakte ook niet fit. Ineens moest Hein Vanhaezebrouck uitpakken met Karim Dante en Kobe Cools op de bank. Twee jongens van de beloftenkern die nog nooit van eersteklassevoetbal geproefd hadden.

Glijpartij

Op het veld stond er trouwens ook wel een vreemd geheel. Een verdediging Deschacht-Spajic-Sa, met daarvoor de ruit van tegen Club Brugge en vooraan Bruno, Harbaoui en Onyekuru. De match werd trouwens ook wel iets raars. Disney on Ice, maar dan het equivalent zonder ijs en met vooral veel uitschuiven.

Zo raakte Moeskroen ook aan de beste kans van het eerste halfuur. Sa die wegschoof en Olinga die vrij op Boeckx mocht afstormen. Met iets meer koudbloedigheid had de Senegalees altijd de score moeten openen. Tot onze grote spijt moeten we u melden dat het op de volgende grote kans wachten was tot de 33ste minuut.

Defensie op wankele benen

Onyekuru vlamde pal op Bailly. Anderlecht serveerde voor de rest vooral wat slecht afstandsschoten. Tot Kums een bevlieging kreeg. Met een heerlijke bal over de verdediging bediende hij Bruno, die de score opende. De enige hoogstaande actie van de eerste helft, niet echt champagne...

Zeker niet van Anderlecht, dat wel heel flauw uit de kleedkamer kwam. Twee waarschuwingen volstonden niet. Bij de derde was het raak: Govea haalde uit en via het been van Trebel was Boeckx kansloos. Maar hoeveel ruimte lag er ook? Bruno en Onyekuru zakten niet genoeg af en daardoor was het voor het drietal achteraan allemaal moeilijk te belopen.

Vanhaezebrouck zijn jongens hebben het zo moeilijk om hun wil op te leggen. Stanciu kon weer niet overtuigen, Harbaoui zag geen enkele bruikbare bal en Onyekuru werd veel te veel overgeslagen. En Kums was buiten die ene ingeving ook niet echt aanwezig.

Efficiëntie

Kapitein Hanni bracht redding als invaller. De Algerijn heeft meer overzicht dan Stanciu. Met een quasi blinde pass bediende hij een kwartier voor tijd Onyekuru en die miste niet voor doel: 1-2. Eén kans, één goal. Niet echt verdiend te noemen op basis van het wandelvoetbal dat Anderlecht lange tijd liet zien. Maar Moeskroen werkte zijn kansen ook niet af.