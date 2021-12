KV Kortrijk pakt nu ook de scalp van Seraing en wint driemaal op rij

Een kansarme eerste helft werd ingeruild voor een tweede helft met het nodige peper. Dankzij twee doelpunten van KV Kortrijk trokken de 'Kerels' het laken naar zich toen en slaagden er zo in voor de eerste maal dit seizoen driemaal te winnen op rij.

Ondanks de midweekwedstrijd kozen beide trainers om niet teveel te wisselen. Bij de thuisploeg kwamen Sambu en Poaty opnieuw in het elftal, Bernier en Lahssaini ruimden plaats. Eén wissel bij de bezoekers van KV Kortrijk naar nam Moreno de plek in van Mbayo in het elftal.

1ste helft

Een spektakelarme eerste helft was het tussen Seraing en KV Kortrijk. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en beide kwamen tot één grote kans. Moreno schoot op de paal voor KV Kortrijk en Jallow trapt voor Seraing over het doel van Ilic.

Zo gingen we rusten met een correcte 0-0 tussenstand.

2de helft

Kortrijk voerde één wissel door en deze loonde direct. Mbayo kwam Morena vervangen en de aanvaller toonde direct dat hij er zin in had. De voorsprong voor KV Kortrijk kwam er na een rommelige fase in de rechthoek. Palaversa kon uiteindelijk uithalen en Dietsch was geklopt. Zo kwamen de bezoekers op voorsprong.

Amper een paar minuten later liet Mbayo zijn kunnen zien. De kwieke aanvaller ging door op de rechterflank en werd neergehaald door Boulanger in het strafschopgebied. De bal ging terecht op de stip en Selemani bracht KV Kortrijk op een dubbele voorsprong.

Nadien probeerde Seraing de druk op te voeren onder andere met drie hoekschoppen op rij. Toch komen ze niet tot scoren.

KV Kortrijk kon rustig de wedstrijd uitspelen zonder in de problemen te komen.

Dankzij deze overwinning won KV Kortrijk voor het eerst dit seizoen driemaal op rij. Hierdoor nestelen ze zich stevig in de top 8. Voor Seraing kan de winterstop niet snel genoeg komen. Zij hebben dringend nood aan wat bezinning en versterking om zich te handhaven in de Jupiler Pro League.