Gaverbeek ontploft na waanzinnig slot: Essevee in blessuretijd op én over KV Mechelen

Bij Zulte Waregem is het de start van een nieuw tijdperk, met Timmy Simons en Davy De fauw als nieuwe hoofcoaches. Leverde dat tegen KV Mechelen meteen een shockeffect op?

Timmy Simons posteerde twee nieuwe namen in de basis: Humphreys en Seck kwamen tussen de lijnen, Doumbia en Gano verdwenen naar de bank. Boya ging het middenveld wat extra stofferen, waardoor we een viermansdefensie kregen.

Nieuw tijdperk

De langstzittende coach in België? Dat is met een dikke drie jaar nu Wouter Vrancken. Hij wijzigde maar één keer: Vinicius Souza was geschorst, ex-Esseveespeler Jannes Van Hecke mocht daardoor in de basis starten.

"Borst vooruit, kin omhoog, strijd." Zo was het te lezen op een spandoek van de thuisfans vooraf. En Essevee had de boodschap begrepen. Het knokte zich op een moeilijk te bespelen veld aan een aantal halve kansjes, maar bleef voor de pauze wel onmondig.

Mechelen liet evenmin veel zien en speelde eigenlijk vrij afwachtend en schuchter, maar kon wel op voorsprong komen een dikke vijf minuten voor de koffie. Mrabti trapte op doel, de bal week af en de 0-1 ruststand stond op het bord.

Strijd

Zulte Waregem was niet aangeslagen en ging meteen nog wat feller en enthousiaster spelen. Na de pauze leverde dat ook op. Coucke had Seck en Kutesa nog van de gelijkmaker kunnen houden, maar na wat geharrewar kon Vossen er alsnog 1-1 van maken.

Wie had verwacht dat de thuisploeg door de treffer vleugels zou krijgen? Die kwam al snel bedrogen uit, want het doelpunt leek eerder te verlammen dat wat anders. Malinwa probeerde de match opnieuw in handen te nemen, maar grote kansen bleven aanvankelijk uit.

En toen viel de 1-2 plots uit de lucht. Nikola Storm werd in de zestien bediend en kon zo tegen zijn ex-ploeg scoren. De statistieken van de winger worden steeds indrukwekkender, de thuisploeg had het moeilijk nog een vuist te maken. In de slotminuut kon jeugdproduct Dion De Neve uit de draai echter alsnog voor de 2-2. En het venijn zat in de staart, want Dompé zorgde zelfs nog voor de 3-2. Een mentale opkikker van jewelste!