KV Oostende had drie minuten nodig om Beerschot knock-out te slaan

Drie minuten had KV Oostende om Beerschot helemaal uit te tellen. In de tweede helft kon de thuisploeg geen vuist meer maken. Beerschot laat zo kostbare punten liggen terwijl KV Oostende zijn voorsprong op de achtervolgers vergroot.

Het verschil tussen het huidig en het vorig seizoen kon bij zowel Beerschot als KV Oostende niet groter zijn. Terwijl ze vorig seizoen beide naar boven konden kijken en hopen op Europees voetbal. Zo is het nu eerder het degradatiespook verdrijven.

1ste helft

Beide ploegen namen met momenten het initiatief, maar tot echt grote kansen kwamen ze niet. Alle spanning werd gehouden voor de laatste 5 minuten van de eerste helft. Gueye had een prima kopbal in huis, maar de redding van Vanhamel mocht er ook zijn. Alleen werd de bal niet weggewerkt en kwam deze voor de voeten van Ambrose. Deze schoot de bal voorbij Vanhamel waardoor KVO op voorsprong kwam.

De aftrap was nauwelijks gegeven of daar was KVO wederom. Gueye zette twee man in de wind en daar stond de 0-2 op het bord. Op twee minuten tijd werd Beerschot uitgeteld.

2de helft

De trainer van Beerschot moest ingrijpen. Dit deed hij door drie wissels door te voeren. Zo kwamen Noubissi, Shankland en Lemos in het veld voor Suzuki, Bourdin en Caicedo. Beerschot koos direct voor de aanval, maar tot doelpunten kwamen ze niet.

Het duurde tot de 72ste minuut voor de thuisploeg echt gevaarlijk werd. Het was tot driemaal toe Shankland in dezelfde aanval maar steeds werd zijn schot gekeerd door een uitstekend keepende Hubert.

Toen dachten beide ploegen dat het tijd was om kaarten te pakken. Eerst kreeg Fortes tot tweemaal toe geel omwille van aanhoudend protest. De speler van KVO weigerde aanvankelijk het veld te verlaten, maar onder stimulans van zijn eigen doelman verdween hij toch naar de kleedkamer.

Beerschotverdediger Radic kreeg aanvankelijk geel, maar de VAR riep scheidsrechter Dierick naar het scherm. Rood was het verdict en zo moesten beide ploegen met 10 verder met nog 10 minuten op de klok.

De wedstrijd kabbelde verder en zo wonnen de bezoekers met 0-2.