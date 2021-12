Makhtar Gueye kroont zich wederom tot man van de match bij KV Oostende

De boomlange Senegalese spits heeft het toch weer gedaan. Scoren voor KV Oostende en zo mee de drie punten naar de kust op zak genomen. Al was hij niet alleen belangrijk omwille van zijn doelpunten.

Makhtar Gueye is een gesel voor de defensies in de Jupiler Pro League. De Senegalese spits van 1m95 weegt op een verdediging. Niet alleen omdat hij gemakkelijk de weg naar doel vindt (11 doelpunten in 19 partijen dit seizoen), maar ook omdat hij overal opduikt. Je ziet hem in het centrum, op de flanken en vooral als aanspeelpunt voor zijn team makkers. Altijd kunnen ze de bal bij hem kwijt.

Vandaag was hij belangrijk in de twee doelpunten die KV Oostende maakte. Allereerst zorgt zijn loopactie en goede kopbal ervoor (na een knappe redding van Vanhamel) dat de bal bij zijn spitsbroeder Thierry Ambrose belandt. Het tweede doelpunt is van eigen makelij, want hij zet twee man in de wind voor hij de bal voorbij Vanhamel jaagt.

Hij is niet alleen belangrijk al doelpuntenmaker. Er was een fase in de tweede helft dat hij tot driemaal toe de bal in de eigen defensie weg kopt. Tegelijkertijd richt hij zijn blik naar voren en is als tweede speler van KV Oostende over de middenlijn. Als de pas beter had geweest had hij zijn eigen counter opgezet.

Gueye heeft al veel ter discussie gestaan bij KV Oostende. Vooral dan om zijn mentaliteit. Toch is hij één van de belangrijkste schakels in de prestaties van KV Oostende.