Alexander Blessin zag dat er een moment was dat de wedstrijd helemaal had kunnen laten kantelen

Alexander Blessin was tevreden met de drie punten tegen Beerschot. Tegelijkertijd zag hij ook nog veel werkpunten en had de wedstrijd helemaal anders kunnen lopen als Beerschot had gescoord op een cruciaal moment.

"Het is moeilijk te omschrijven, maar we waren niet in goede doen te laatste weken", opende Blessin de persconferentie na de winst tegen Beerschot. "We wisten dat dit geen goed voetballende wedstrijd zou worden op voorhand, mijn excuses hiervoor. We moesten vooral beter zijn in onze mentaliteit op het veld vandaag. Beter in de duels en korter op de bal dan Beerschot."

"De eerste 10 à 15 minuten hadden we problemen met de speelstijl van Beerschot. We begonnen heel nerveus, maar dan geraakten we beter in de wedstrijd", evalueerde Blessin de wedstrijd. "Dan hadden we meer controle over de wedstrijd en dat resulteerde in een dubbele voorsprong met de rust."

Blessin zag ook dat er weinig verschil was tussen de eerste en de tweede helft. "Beerschot begon goed aan de tweede helft. Het leek op een herhaling van de eerste helft. Als Beerschot dan scoort, dan krijgen we nog een moeilijke avond. Gelukkig stond Hubert pal en hield hij ons recht."

Dankzij deze overwinning klimt KV Oostende terug in het klassement en neemt het afstand van één van concurrenten. "Het zijn belangrijke drie punten vandaag, maar ook niet meer dan dat."