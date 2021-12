Een zwaar aangeslagen Joren Dom wil niet meer naar het klassement kijken

Joren Dom liep de longen uit zijn lijf op het middenveld, maar het mocht niet baten. De middenvelder van Beerschot was dan ook zwaar aangeslagen na de wedstrijd.

"Normaal gezien weet ik altijd wat te zeggen, maar nu vind ik het toch moeilijk." vertelde Dom. "Dit is misschien een beetje het verhaal van ons seizoen. Ik denk dat we zeker niet slecht beginnen, met een paar kansen ook. Dan is er één moment waarop zij scoren en meteen scoren ze ook de 2-0. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren."

Beerschot naast helemaal op de laatste plaats en ziet week na week zijn concurrenten uitlopen. "We moeten nu echt niet meer naar de stand kijken. We moeten gewoon naar onszelf kijken en proberen eruit te halen wat er nog inzit", zei een zwaar aangeslagen Joren Dom.